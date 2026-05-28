Ofertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii

FCSB nu pierde timpul şi e deja pusă pe transferuri care să aducă un plus pentru sezonul viitor, unul în care se doreşte din partea conducătorilor să fie o revenire în play-off şi implicare serioasă în lupta pentru titlu.
MM Stoica a fost plecat de mai multe ori în afara ţării pentru a căuta jucători, iar oficialul grupării bucureştene se pare că a găsit deja o primă variantă care să întărească zona mediană.
FCSB a început negocierile. Jucătorul e dorit de alte două formaţii puternice, Viktoria Plzen şi Steaua Roşie
FCSB este foarte aproape de un nou transfer important, după ce conducerea campioanei României a făcut o ofertă oficială pentru mijlocașul sârb Stefan Pirgic. Fotbalistul evoluează în Serbia și este considerat a fi unul dintre performerii din campionatul vecin, motiv pentru care roș-albaștrii au intrat rapid în negocieri pentru transferul său.
Potrivit informațiilor apărute în presa din Serbia, suma pregătită de FCSB pentru această mutare ar fi una considerabilă, peste 1 milion de euro. Dacă transferul se va concretiza, Stefan Pirgic ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători vânduţi vreodată de cei de la Zeleznicar Pancevo.
În acest moment recordul a fost stabilit prin vânzarea lui Jovan Milosavljevic pentru 2,2 milioane de euro, cedat la Malmo, urmat de Matija Mitrovic care a fost vândut portughezilor de la Vitoria Guimaraes.
Concurenţă pentru cei de la FCSB
Evoluţiile lui Stefan Pirgic nu au fost remarcate doar de cei de la FCSB. Formaţia patronată de Gigi Becali va avea concurenţă, asta pentur că jucătorul se află şi pe lista celor de la Steaua Roşie Belgrad, acolo unde şi-a petrecut o partea a junioratului. De asemenea, şi cehii de la Viktoria Plzen monitorizează situaţia mijlocaşului, însă bucureştenii sunt favoriţi la transfer în acest moment.
“FCSB a oferit condiții de transfer mai mult decât corecte. Stefan Pirgic va deveni unul dintre cei mai scumpi jucători din istoria lui Zeleznicar”, au scris sârbii.
Pirgic este un mijlocaş care poate să fie joace mai multe roluri, el fiind folosit de cei de la Zeleznicar Pancevo atât ca număr 8, cât şi ca număr 10. Formaţia sârbă a terminat şi datorită aportului său pe locul 4 în campionat şi va juca în cupele europene în sezonul viitor.
Cine e Stefan Pirgic
Stefan Pirgic este un mijlocaş sârb de 23 de ani, 1,82, care a crescut la juniorii de la Steaua Roşie, cât şi la Partizan Belgran, el făcând trecerea de mai multe ori între cele două academii. A jucat la nivel de seniori până acum pentru pentru cei e la Zeleznecir Pancevo, Vozdovac şi Smederevo.
În actuala stagiune a prins 35 de meciuri în care a marcat de 4 ori şi a oferit 3 pase decisive. Surprinzător, el nu a făcut parte din vreun lot al naţionalelor de juniori ale Serbiei.
