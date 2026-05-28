Ofertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii

FCSB nu pierde timpul şi e deja pusă pe transferuri care să aducă un plus pentru sezonul viitor, unul în care se doreşte din partea conducătorilor să fie o revenire în play-off şi implicare serioasă în lupta pentru titlu.

MM Stoica a fost plecat de mai multe ori în afara ţării pentru a căuta jucători, iar oficialul grupării bucureştene se pare că a găsit deja o primă variantă care să întărească zona mediană.

FCSB a început negocierile. Jucătorul e dorit de alte două formaţii puternice, Viktoria Plzen şi Steaua Roşie

FCSB este foarte aproape de un nou transfer important, după ce conducerea campioanei României a făcut o ofertă oficială pentru mijlocașul sârb Stefan Pirgic. Fotbalistul evoluează în Serbia și este considerat a fi unul dintre performerii din campionatul vecin, motiv pentru care roș-albaștrii au intrat rapid în negocieri pentru transferul său.

Potrivit informațiilor apărute în presa din Serbia, suma pregătită de FCSB pentru această mutare ar fi una considerabilă, peste 1 milion de euro. Dacă transferul se va concretiza, Stefan Pirgic ar putea deveni unul dintre cei mai scumpi jucători vânduţi vreodată de cei de la Zeleznicar Pancevo.

În acest moment recordul a fost stabilit prin vânzarea lui Jovan Milosavljevic pentru 2,2 milioane de euro, cedat la Malmo, urmat de Matija Mitrovic care a fost vândut portughezilor de la Vitoria Guimaraes.