Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA

CFR Cluj a primit o interdicție la transferuri din partea FIFA, asta după ce au apărut mai multe litigii în ultimele săptămâni. Şi Steaua se află în aceeaşi situaţie.

Situaţia clubului CFR Cluj pare complicată, mai ales că încă nu sunt stinse mai multe litigii.

CFR Cluj a fost dată în judecată de 10 jucători pentru neplată și fiecare caz este penalizat de FIFA cu interdicție la transferuri. Toate cele 10 litigii împotriva CFR-ului au fost formulate în această lună.

Nu este pentru prima dată când ardelenii se află în această situaţie, dar de fiecare dată patronul Neluţu Varga a reuşit să achite datoriile faţă de jucători.

Şi Steaua a primit interdicţie la transferuri. Clubul din Liga 2 are o interdicție la transferuri intrată în vigoare pe 20 mai.