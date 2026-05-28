Ionuț Lupescu nu-și explică regula din Liga 1, înainte de Dinamo – FCSB: „E o nebuloasă”

Ionuț Lupescu a prefațat duelul dintre Dinamo și FCSB, care se va juca vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Cele două se vor întâlni în barajul pentru Conference League.
Ionuț Lupescu nu înțelege de ce echipa clasată pe locul patru în play-off mai are nevoie de baraj cu o formație din play-out, pentru a avea șansa de a juca în cupele europene.
Ionuț Lupescu nu-și explică regula din Liga 1, înainte de Dinamo – FCSB
Ionuț Lupescu a mai declarat că într-un derby nu există o favorită. Fostul jucător al lui Dinamo a transmis că FCSB nu are un lot slab, chiar dacă a ratat play-off-ul în acest sezon.
„Eu cred că un derby nu are favorită. Nu sunt diferențe atât de mari, chiar dacă FCSB a avut un sezon prost, a jucat în play-out, nu înseamnă că sunt atât de slabi.
Pentru mine e o nebuloasă cum echipa de pe locul 4 joacă baraj cu echipa de play-out. Diferența s-a făcut între primele 6 și celelalte, din play-out. Mâine, printr-o greșeală, un autogol, poate câștigă FCSB și se califică de pe locul opt. Puteau să fie alte echipe în locul lor, dar ca principiu nu înțeleg. Dacă ne uităm la primele 5 ligi din lume, nu există așa sistem.
Dinamo a părut că a avut un sezon bun, dar în play-off a lăsat de dorit puțin. Ar fi bine dacă și-ar reveni, normal că-mi doresc să meargă ei, dar vom vedea cine va câștiga. Suporterii pot fi un atu important, cei de la club au o foame de a juca în cupe europene, nu au mai jucat de mult. Trebuie să joace cu mare ambiție pentru a câștiga”, a declarat Ionuț Lupescu, conform digisport.ro.
Fanii lui Dinamo au cumpărat în doar câteva minute toate biletele la derby-ul cu FCSB. Rivalii au primit și ei aproximativ 600 de bilete, capacitatea arenei Arcul de Triumf fiind de 8207 locuri.
