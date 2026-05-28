Ionuț Lupescu nu-și explică regula din Liga 1, înainte de Dinamo – FCSB: „E o nebuloasă”

Ionuț Lupescu a prefațat duelul dintre Dinamo și FCSB, care se va juca vineri, de la ora 20:30, pe arena Arcul de Triumf. Cele două se vor întâlni în barajul pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Lupescu nu înțelege de ce echipa clasată pe locul patru în play-off mai are nevoie de baraj cu o formație din play-out, pentru a avea șansa de a juca în cupele europene.

Ionuț Lupescu nu-și explică regula din Liga 1, înainte de Dinamo – FCSB

Ionuț Lupescu a mai declarat că într-un derby nu există o favorită. Fostul jucător al lui Dinamo a transmis că FCSB nu are un lot slab, chiar dacă a ratat play-off-ul în acest sezon.

„Eu cred că un derby nu are favorită. Nu sunt diferențe atât de mari, chiar dacă FCSB a avut un sezon prost, a jucat în play-out, nu înseamnă că sunt atât de slabi.

Pentru mine e o nebuloasă cum echipa de pe locul 4 joacă baraj cu echipa de play-out. Diferența s-a făcut între primele 6 și celelalte, din play-out. Mâine, printr-o greșeală, un autogol, poate câștigă FCSB și se califică de pe locul opt. Puteau să fie alte echipe în locul lor, dar ca principiu nu înțeleg. Dacă ne uităm la primele 5 ligi din lume, nu există așa sistem.