A fost anunțată echipa sezonului din Liga 1! Niciun jucător de la FCSB. Câți fotbaliști are campioana Craiova

Sezonul 2025/26 din Liga 1 s-a încheiat, iar Universitatea Craiova a dominat competiția internă, reușind să câștige titlul cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.

Oltenii au cucerit și Cupa României, un event așteptat de zeci de ani în Bănie. În același timp, a fost anunțată și echipa acestui sezon, iar niciun jucător de la FCSB nu a prins 11-le ideal.

Echipa sezonului, fără jucători de la FCSB

Universitatea Craiova a fost echipa cea mai bună din acest sezon, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho a dat și cei mai mulți jucători în echipa stagiunii 2025/2026.

Nu mai puțin de patru fotbaliști ai „leilor” sunt prezenți în 11-le ideal din acest sezon de Liga 1. FCSB, echipa care a avut parte de un sezon catastrofal, jucând în premieră în play-out, nu a avut niciun jucător, nici măcar pe banca de rezerve.