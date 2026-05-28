A fost anunțată echipa sezonului din Liga 1! Niciun jucător de la FCSB. Câți fotbaliști are campioana Craiova

Sezonul 2025/26 din Liga 1 s-a încheiat, iar Universitatea Craiova a dominat competiția internă, reușind să câștige titlul cu o etapă înainte de finalul play-off-ului.
Oltenii au cucerit și Cupa României, un event așteptat de zeci de ani în Bănie. În același timp, a fost anunțată și echipa acestui sezon, iar niciun jucător de la FCSB nu a prins 11-le ideal.
Echipa sezonului, fără jucători de la FCSB
Universitatea Craiova a fost echipa cea mai bună din acest sezon, iar gruparea antrenată de Filipe Coelho a dat și cei mai mulți jucători în echipa stagiunii 2025/2026.
Nu mai puțin de patru fotbaliști ai „leilor” sunt prezenți în 11-le ideal din acest sezon de Liga 1. FCSB, echipa care a avut parte de un sezon catastrofal, jucând în premieră în play-out, nu a avut niciun jucător, nici măcar pe banca de rezerve.
- Echipa sezonului în Liga 1: Gertmonas – Mora, Boateng, Romanchuk, Opruț – Macalou, Mekvabishvili, Cîrjan, Korenica – Al Hamlawi, Lukic. Rezerve: Lazar, Mikanovic, Rus, Screciu, Bancu, Cordea, Gnahore, Tănase, Roman, Matos, Bettaieb. Antrenor: Filipe Coelho.
