Cum l-a cunoscut Nadia Comăneci pe soţul său: “Fetiţa aceasta este foarte drăguţă. Poţi să-i dai un pupic pe obraz?”

Bogdan Stănescu Publicat: 28 mai 2026, 20:24

Bart Conner şi Nadia Comăneci / Profimedia Images

Nadia Comăneci, omagiată de BNR prin lansarea unor monede dedicate împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect din gimnastica olimpică, a povestit la evenimentul de joi cum l-a cunoscut pe soţul său, Bart Conner, cu care este căsătorită de 30 de ani.

Conner a fost alături de Nadia la evenimentul organizat de BNR.

Aş vrea să îl salut pe soţul meu Bart, pe care l-am întâlnit la competiţia din 1976, în Madison Square Garden. În ziua în care concuram, el a împlinit 18 ani. Întreaga arenă a cântat “La mulţi ani!”. Şi s-a întâmplat ca şi el să câştige Cupa Americii. Şi pe podium, împreună, cineva de la ziarul New York Times i-a spus lui Bart: ‘Fetiţa aceasta este foarte drăguţă. Poţi să-i dai un pupic pe obraz?’ Acea poză a apărut a doua zi, după competiţie. Ani mai târziu, după ce am ajuns în SUA, am fost întrebată dacă îmi aduc aminte de acel moment. Şi am spus că nu. Doar mi-aduc aminte de un micuţ blond gimnast. Cinci din şase gimnaşti americani erau blonzi. Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum în viaţă”, a povestit legendara gimnastă.

Nadia (64 de ani) şi Bart Conner (68 de ani) s-au căsătorit la 23 aprilie 1996, la Bucureşti.

