Statele Unite, Mexic şi Canada au anunţat joi măsuri coordonate de sănătate publică privind călătoriile pentru persoanele care sosesc din regiunile africane expuse celui mai mare risc de infectare cu Ebola. Autorităţile din cele trei ţări au emis o declaraţie comună, în scopul de a proteja cetăţenii şi vizitatorii pe durata Cupei Mondiale de fotbal, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sănătatea şi siguranţa fiecărei persoane din regiune rămân prioritatea noastră absolută în timp ce primim lumea în America de Nord”, se arată în comunicat.

Campionatul Mondial e live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Măsurile speciale anunțate de SUA, Mexic și Canada, cu două săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial

Duminică, 17 mai, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo drept urgenţă de sănătate publică de interes internaţional şi a afirmat că există un risc ridicat de răspândire a virusului în ţările vecine.

Decizia a determinat guvernele să intensifice măsurile de prevenire a răspândirii virusului.

Săptămâna trecută, Washingtonul a interzis intrarea în Statele Unite a persoanelor fără cetăţenie americană care au călătorit în Republica Democratică Congo, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele săptămâni. Interdicţia a fost extinsă de Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) la deţinătorii de carte verde care au fost în aceste ţări în ultimele 21 de zile.