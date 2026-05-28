Video Stories of the cities: Houston

Houston este cunoscut drept capitala energiei lumii. Este a cincea cea mai populată zonă metropolitană din Statele Unite.

Este situat în sud-estul Texasului şi este cel mai populat oraş din acest stat. Întins şi în continuă creştere, este unul dintre cele mai diverse oraşe din Statele Unite.

Va fi oraş-gazdă la Cupa Mondială din 2026. Houston va găzdui 7 meciuri la FIFA World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. În faza grupelor aici vor juca Germania, Portugalia (două meciuri) şi aici se va disputa şi duelul “de foc” dintre Ţările de Jos şi Suedia.