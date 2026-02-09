Jutta Leerdam şi logodnicul ei, Jake Paul, în lacrimi după ce ea a luat aurul şi a bătut recordul olimpic! - Antena Sport

Jutta Leerdam şi Jake Paul, în lacrimi după ce ea a luat aurul şi a doborât recordul olimpic / Colaj Profimedia Images

Jutta Leerdam (27 de ani) şi logodnicul ei celebru, Jake Paul (29 de ani), au izbucnit în lacrimi după ce olandeza a cucerit aurul în proba de 1.000 de metri de la patinaj viteză! În această probă ea a reuşit să doboare şi recordul olimpic.

Jutta Leerdam a terminat proba cu timpul de 1:12.31, doborând recordul olimpic pe care conaţionala ei, Femke Kok, îl stabilise cu doar câteva minute înainte: 1:12.59.

Jutta Leerdam şi logodnicul ei, Jake Paul, au plâns după performanţa de senzaţie a olandezei la Jocurile Olimpice!

Jutta Leerdam şi-a respectat statutul de mare favorită. Femke Kok a terminat proba pe 2, obţinând medalia de argint, iar japoneza Miho Takagi, campioana olimpică en-titre, s-a clasat pe 3.

Jutta Leerdam şi logodnicul ei celebru, Jake Paul, aflat în tribune, au plâns în hohote după proba “regină” de la patinaj viteză de la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina d’Ampezzo. Jutta Leerdam i-a alergat în braţe lui Jake Paul după ce a cucerit aurul şi a doborât recordul olimpice.

