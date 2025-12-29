Preparatorul fizic şi antrenorul personal al lui Anthony Joshua au murit în accidentul în care boxerul a fost rănit! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 29 decembrie 2025, 23:59

Anthony Joshua, scos din maşină după accident / captura X

Pugilistul Anthony Joshua a pierdut doi prieteni apropiaţi în accidentul de maşină în care a fost uşor rănit luni, în Nigeria.

Conform relatărilor Guardian Nigeria, unul dintre cele mai importante ziare din ţară, cei doi bărbaţi care au murit în accident sunt Sina Ghami şi Kevin „Latz” Ayodele, preparator fizic, respectiv antrenorul personal al lui Joshua. Cei trei bărbaţi fuseseră văzuţi împreună cu câteva ore mai devreme, la aeroportul din Lagos.

Anthony Joshua şi-a pierdut doi apropiaţi în accidentul din Nigeria, în care a fost rănit

Mai mulţi boxeri britanici au fost emoţionaţi de moartea celor doi bărbaţi. „Să ne rugăm pentru cei doi soldaţi căzuţi la datorie, Latz şi Sina, precum şi pentru familiile lor. Îi cunoşteam pe amândoi… erau nişte oameni cu adevărat buni. Odihniţi-vă în pace, băieţi”, a scris Chris Eubank Jr. pe X. „Încă sunt şocat”, a scris Badou Jack într-o postare pe Instagram, însoţită de mai multe fotografii cu „Latz”.

Jake Paul, ultimul adversar al lui Joshua, sau campionul mondial la categoria grea Oleksandr Usyk au adus, de asemenea, un omagiu celor doi bărbaţi pe reţelele lor de socializare.

“Dumnezeu să îi odihnească pe Sina Ghami și Kevin „Latif / Latz” Ayodele. Gândurile și rugăciunile mele sunt pentru familiile, prietenii lor și pentru AJ (n.r: Anthony Joshua)”, a scris Jake Paul, pe contul de X.

Este o pierdere incredibilă”, a transmis Usyk luni pe rețelele de socializare. „Erau doi oameni incredibili, care nu făceau doar parte din echipa lui AJ, ci erau și prieteni ai lui! Sincere condoleanțe familiilor, celor dragi și tuturor celor care i-au cunoscut. Anthony, îți doresc însănătoșire grabnică. Rămâi puternic, campionule”, a scris Usyk.

1 EXCLUSIVAdrian Ilie a dezvăluit că Gigi Becali e all in pentru transferul de titlu la FCSB! Ar fi mutarea iernii în România 2 A jucat în Liga Campionilor, acum semnează în Liga 1. Prima mutare făcută de Oțelul Galaţi 3 Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase 4 VIDEO & FOTOPrimele imagini cu Anthony Joshua după accidentul în care a fost implicat. Starea boxerului 5 Ofertă de 1,3 milioane pentru Florin Tănase. Anunțul lui Gigi Becali: „Trebuie să își termine contractul” 6 Alexandru Albu a plecat de la Chindia Târgoviște. A semnat în Liga 1!
