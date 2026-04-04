“Să facă ăştia cu TikTok şi AI”. Gigi Becali a luat decizia radicală la FCSB, după eşecul cu Botoşani

Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 10:29

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

Gigi Becali a luat o decizie radicală la FCSB, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out. Patronul campioanei s-a hotărât să nu se mai implice deloc în transferurile echipei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali nu a avut ce să-i reproşeze finului Mirel Rădoi, după înfrângerea din Moldova, în urma căreia FCSB ar putea pierde primul loc din play-out. Patronul campioanei şi-a taxat titularii pentru jocul modest prestat.

Gigi Becali i-a luat în vizor pe Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru şi Andre Duarte pentru eşecul cu Botoşani. Patronul campioanei a transmis că echipa sa are nevoie de un mijlocaş la închidere.

“Nu ai echipă, ce să-i zic lui Rădoi? Nu are ce face, nu poate să facă nimic. Echipa e căzută, nu are echipă Rădoi, echipa nu mai are valoare.

Bîrligea, Tănase, Olaru, chiar şi Duarte, chiar dacă a greşit, Miculescu şi Cisotti, ei sunt jucători de valoare, dar dacă nu ai mijlocaşi centrali de valoare, nu poţi. Dacă joci cu Lixandru, mai bine stai acasă.

Reclamă
Reclamă

Mirel Rădoi poate califica echipa în Conference, se poate, dar e greu. Dacă joci aşa, în barajul de Conference, vine Dinamo, vine CFR, te decapitează.

Dacă ne calificăm în Conference, bag bani, fac echipă, 6-7 milioane de euro, dar nu mai fac eu transferuri. Eu sunt bătrân. Timpul meu a trecut, să facă transferuri ăştia cu TikTok, Facebook şi AI”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
Fanatik.ro
Filmul lunii aprilie propus de MM Stoica: “Are o super distribuție”
23:59

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei RomânieiPrima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu“Zici că a venit Ceauşescu”. Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu