“Să facă ăştia cu TikTok şi AI”. Gigi Becali a luat decizia radicală la FCSB, după eşecul cu Botoşani

Gigi Becali a luat o decizie radicală la FCSB, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out. Patronul campioanei s-a hotărât să nu se mai implice deloc în transferurile echipei.
Gigi Becali nu a avut ce să-i reproşeze finului Mirel Rădoi, după înfrângerea din Moldova, în urma căreia FCSB ar putea pierde primul loc din play-out. Patronul campioanei şi-a taxat titularii pentru jocul modest prestat.
Gigi Becali i-a luat în vizor pe Daniel Bîrligea, Florin Tănase, Darius Olaru şi Andre Duarte pentru eşecul cu Botoşani. Patronul campioanei a transmis că echipa sa are nevoie de un mijlocaş la închidere.
“Nu ai echipă, ce să-i zic lui Rădoi? Nu are ce face, nu poate să facă nimic. Echipa e căzută, nu are echipă Rădoi, echipa nu mai are valoare.
Bîrligea, Tănase, Olaru, chiar şi Duarte, chiar dacă a greşit, Miculescu şi Cisotti, ei sunt jucători de valoare, dar dacă nu ai mijlocaşi centrali de valoare, nu poţi. Dacă joci cu Lixandru, mai bine stai acasă.
Mirel Rădoi poate califica echipa în Conference, se poate, dar e greu. Dacă joci aşa, în barajul de Conference, vine Dinamo, vine CFR, te decapitează.
Dacă ne calificăm în Conference, bag bani, fac echipă, 6-7 milioane de euro, dar nu mai fac eu transferuri. Eu sunt bătrân. Timpul meu a trecut, să facă transferuri ăştia cu TikTok, Facebook şi AI”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
- Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
- Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj