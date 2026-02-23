Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere de la Verona - Antena Sport

Apoi atenţia s-a îndreptat către Teatrul Filarmonic din Verona, unde orchestra şi corul Fundaţiei Arena di Verona au interpretat ultima arie din La Traviata.

În segmentul următor, drapelul Italiei a fost adus în scenă de de cetăţeni din comunităţile gazdă ale Jocurilor, imnul Italiei fiind interpretat de Paolo Fresu şi de Corul Fundaţiei Verona Olympic Arena. Au pătruns în scenă şi medaliaţii Italiei la JO 2026, în aplauzele asistenţei.

Flacăra olimpică a fost adusă în arenă într-o sticlă de Murano, creată de Lino Tagliapietra, un maestru sticlar în tradiţia veneţiană. ”Picătura de foc” a fost adusă în Verona Olympic Arena de trei membri ai echipei de schi fond a Italiei în proba de ştafetă 4×10 km de la Lillehammer 1994, Maurilio De Zolt, Marco Albarello şi Silvio Fauner.

”Picătura de foc” a fost înălţată în centrul arenei, luminând inelele olimpice, după care motto-ul olimpic Citius, Altius, Fortius – Communiter a apărut pe ecrane.

Drapelele comitetelor olimpice naţionale participante au intrat în Verona Olympic Arena, urmate de sportivi, care au intrat toţi împreună în acelaşi timp, conform tradiţiei ceremoniei de închidere.

Julia Sauter, portdrapelul României la festivitatea de închidere

Portdrapelul României la festivitate a fost patinatoarea Julia Sauter. România a fost reprezentată la ceremonie şi de consilierul de stat Ana Maria Geană (Administraţia Prezidenţială) şi de vicepremierul Barna Tanczos. România va găzdui Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediţia de iarnă, anul viitor, la Braşov.

România a participat cu 29 de sportivi la JO 2026, la nouă discipline sportive, cel mai bun rezultat fiind reuşit la bob-2 masculin de Marcel Tentea şi George Iordache, locul cinci.

Margherita Vicario şi Davide Shorty s-au alăturat trupei instrumentale Calibro 35 pe scenă, care interpretează muzică italiană de film compusă printre alţii de Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov.

Au urmat premierile probelor de 50 km start grupat stil clasic, efectuate de preşedinta CIO, Kirsty Coventry, şi de preşedintele FIS, Johan Eliasch. Apoi au fost omagiaţi voluntarii Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, pe ritmurile DJ-ului Gabry Ponte (Eiffel 65) ale cunoscutului său hit Blue (Da Ba Dee).

A fost interpretat Imnul Greciei, leagănul Jocurilor Olimpice moderne, urmat de Imnul Olimpic. Drapelul olimpic a fost coborât şi a fost înmânat de primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, şi de primarul din Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, preşedintei CIO, Kirsty Coventry, care l-a înmânat, la rândul său, preşedintelui regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, şi preşedintelui regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2030, care vor avea loc în Alpii Francezi. A fost intonat apoi Imnul Franţei.