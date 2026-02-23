Jocurile Olimpice Milano-Cortina au ajuns la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere de la Verona - Antena Sport

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina s-au încheiat, duminică, după 16 zile de competiţie cu momente memorabile şi performanțe care au uimit atât spectatorii ocazionali, cât şi fanii. Ceremonia de închidere a avut loc în istorica Arenă Olimpică din Verona.
Preşedinta Comitetului Internaţional Olimpic, Kirsty Coventry, a declarat închise Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. În discursul său, preşedinta CIO, Kirsty Coventry, a afirmat: ”Aţi fost incredibili, fiecare dintre voi. Curajoşi. Fără teamă. Plini de inimă şi pasiune. Aţi dat totul pe zăpadă şi gheaţă. Au fost două săptămâni de neuitat, trăind din plin fiecare moment. Ați dat totul şi aţi împărtăşit totul cu noi”.
Jocurile Olimpice Milano-Cortina s-au încheiat
După ce Jocurile au fost declarate închise, s-a stins şi flacăra olimpică, atât cea din ”Picătura de foc”, din Verona Olympic Arena, cât şi cele din vasele olimpice de la Milano şi Cortina d’Ampezzo.
Intitulat ”Frumuseţe în acţiune”, spectacolul ceremoniei a fost axat pe diferite feluri de frumuseţe prezente la Milano-Cortina 2026, de la artă la natură, relaţii umane şi sport.
Regizată de Alfredo Accatino şi Adriano Martella, festivitatea implică 440 de artişti şi muzicieni, 800 de metri pătraţi de LED.
Fosta schioare Deborah Compagnoni, interpretul Achille Lauro, chef-ul Davide Oldani, muzicianul rock Manuel Agnelli şi Primarul Veronei, Damiano Tommasi, au luat parte la primele scene ale ceremoniei.
Rigoletto, un caracter întunecat şi imprevizibil care reprezintă spiritul din Commedia dell’Arte, a fost jucat de Stefano Scandaletti.
Personaje ale operei italiene, Rigoletto, Figaro, Aida, Madame Butterfly şi multe altele au invadat Piazza Bra, unde sportivii au așteptat să intre în arenă, în decorurile operei Aida, care în mod tradiţional are loc vara în Verona Olympic Arena.
Apoi atenţia s-a îndreptat către Teatrul Filarmonic din Verona, unde orchestra şi corul Fundaţiei Arena di Verona au interpretat ultima arie din La Traviata.
În segmentul următor, drapelul Italiei a fost adus în scenă de de cetăţeni din comunităţile gazdă ale Jocurilor, imnul Italiei fiind interpretat de Paolo Fresu şi de Corul Fundaţiei Verona Olympic Arena. Au pătruns în scenă şi medaliaţii Italiei la JO 2026, în aplauzele asistenţei.
Flacăra olimpică a fost adusă în arenă într-o sticlă de Murano, creată de Lino Tagliapietra, un maestru sticlar în tradiţia veneţiană. ”Picătura de foc” a fost adusă în Verona Olympic Arena de trei membri ai echipei de schi fond a Italiei în proba de ştafetă 4×10 km de la Lillehammer 1994, Maurilio De Zolt, Marco Albarello şi Silvio Fauner.
”Picătura de foc” a fost înălţată în centrul arenei, luminând inelele olimpice, după care motto-ul olimpic Citius, Altius, Fortius – Communiter a apărut pe ecrane.
Drapelele comitetelor olimpice naţionale participante au intrat în Verona Olympic Arena, urmate de sportivi, care au intrat toţi împreună în acelaşi timp, conform tradiţiei ceremoniei de închidere.
Julia Sauter, portdrapelul României la festivitatea de închidere
Portdrapelul României la festivitate a fost patinatoarea Julia Sauter. România a fost reprezentată la ceremonie şi de consilierul de stat Ana Maria Geană (Administraţia Prezidenţială) şi de vicepremierul Barna Tanczos. România va găzdui Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediţia de iarnă, anul viitor, la Braşov.
România a participat cu 29 de sportivi la JO 2026, la nouă discipline sportive, cel mai bun rezultat fiind reuşit la bob-2 masculin de Marcel Tentea şi George Iordache, locul cinci.
Margherita Vicario şi Davide Shorty s-au alăturat trupei instrumentale Calibro 35 pe scenă, care interpretează muzică italiană de film compusă printre alţii de Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov.
Au urmat premierile probelor de 50 km start grupat stil clasic, efectuate de preşedinta CIO, Kirsty Coventry, şi de preşedintele FIS, Johan Eliasch. Apoi au fost omagiaţi voluntarii Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, pe ritmurile DJ-ului Gabry Ponte (Eiffel 65) ale cunoscutului său hit Blue (Da Ba Dee).
A fost interpretat Imnul Greciei, leagănul Jocurilor Olimpice moderne, urmat de Imnul Olimpic. Drapelul olimpic a fost coborât şi a fost înmânat de primarul oraşului Milano, Giuseppe Sala, şi de primarul din Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, preşedintei CIO, Kirsty Coventry, care l-a înmânat, la rândul său, preşedintelui regiunii Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, şi preşedintelui regiunii Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke, pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2030, care vor avea loc în Alpii Francezi. A fost intonat apoi Imnul Franţei.
- Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO
- SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului
- Moment inacceptabil în direct. Ce s-a auzit pe Rai Italia, la Jocurile Olimpice 2026
- Scene teribile la Jocurile Olimpice, în proba de bob-4. Echipajul Austriei s-a răsturnat
- România, pe locul 16 la bob-4. Când vor avea loc ultimele două manșe