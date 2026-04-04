“Toată ţara mă făcea capra lui Becali”. Valeriu Iftime, euforic după ce Botoşani a învins-o pe FCSB

Publicat: 4 aprilie 2026, 10:10

Toată ţara mă făcea capra lui Becali. Valeriu Iftime, euforic după ce Botoşani a învins-o pe FCSB

Valeriu Iftime, în tribune, la un meci / Sport Pictures

Valeriu Iftime a oferit prima reacţie, după ce Botoşani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-2. Patronul moldovenilor s-a declarat extrem de mulţumit de succesul înregistrat de echipa sa, în a treia etapă de play-out.

Valeriu Iftime a declarat că prin succesul obţinut contra campioanei, Botoşani a reuşit să le dea replica criticilor. Acesta a subliniat jocul extrem de solid prestat de formaţia lui Marius Croitoru.

Valeriu Iftime, euforic după ce Botoşani a învins-o pe FCSB

Valeriu Iftime i-a taxat pe jucătorii campioanei, după meciul din Moldova. Acesta consideră că problema la FCSB este şi la nivel de management al clubului. Patronul moldovenilor l-a lăudat şi pe Marius Croitoru, antrenor readus la Botoşani după demiterea lui Leo Grozavu.

“Superspectacol! Să bați FCSB-ul cu trei goluri marcate… Ăsta-i Croitoru de care unii ziariști ziceau: «Ah, Croitoru!». Ăsta e Croitoru, dacă are material și timp, face spectacol la Botoșani! Are și el păcatele lui, dar fotbal știe.

Nu mă uit acum la cifre sau la cât de frumos e în spatele nostru. Mă gândesc la meciul ăsta, că e greu să bați FCSB-ul în maniera asta, serios. Noi tot timpul eram abonații bătăilor și toată țara mă făcea capra lui Becali și noi stăm și ei ne bat.

Și se mai și lăuda: «Am bătut pe Botoșani de i-am spart, 4-0!». Botoșani cu Marius Croitoru joacă fotbal.

(N.r. Gigi Becali spune că «noi nu avem mijlocaș central», îi dați unul de la Botoșani?) Ei n-au nimic acolo. E o ceață, nu e echipă, din păcate. Adică nu e o echipă care să joace fotbal, să te pună la respect.

Au câțiva jucători buni, restul e o ceață. Păcat, echipă atât de valoroasă și de titrată cândva să ajungă în situația asta. Și e doar o chestiune de management, nu-i nimic altceva, așa cred”, a declarat Valeriu Iftime, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

