Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO - Antena Sport

Mihai Tentea și George Iordache urmează să primească prime dublate, după ce au scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina. Cei doi s-au clasat pe locul cinci în proba de bob-2.
Inițial, Mihai Tentea și George Iordache trebuiau să primească suma de 42.000 de euro fiecare, pentru rezultatul remarcabil obținut la Jocurile Olimpice de iarnă.
Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache, după ce au scris istorie pentru România la JO de iarnă
ANS urmează să depună o cerere către Guvernul României, privind dublarea primelor celor doi sportivi, notează gsp.ro. Cererea va ajunge în ședința Executivului, decizia finală urmând să fie luată de premierul Ilie Bolojan.
Ca urmare, Mihai Tentea și George Iordache au mari șanse să primească din partea statului român suma de 84 de euro fiecare, grație clasării formidabile din proba de bob-2 de la Milano-Cortina.
Totodată, conform sursei citate anterior, Mihai Tentea și George Iordache au fost sunați de președintele Nicușor Dan. Șeful statului i-a felicitat pe cei doi sportivi pentru rezultatul obținut în Italia.
Mihai Tentea şi George Iordache au obținut un rezultat fabulos pentru România în proba de bob-2 masculin de la Jocurile Olimpice, unde s-au clasat pe locul 5. Performanța celor doi este cea mai bună a țării noastre la Milano-Cortina, dar și cea mai bună la această disciplină de la JO din 1972 încoace, de 54 de ani.
Podiumul în proba de bob-2 masculin a fost completat integral din sportivi din Germania, Joannes Lochner și Georg Fleischhauer devenind campioni olimpici.
