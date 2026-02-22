SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului - Antena Sport

Cum după cele 60 de minute, scorul a fost 1-1, a urmat o repriză de prelungiri. Echipa care înscria prima avea să cucerească și medalia de aur. Singura noutate în acest scenariu a fost că, spre deosebire de meciurile eliminatorii din NHL, când în overtime se joacă 5 vs 5, finala olimpică a fost decisă de un joc 3 vs 3.

Jack Hughes a fost eroul Statelor Unite ale Americii, el marcând golul care a adus aurul olimpic pentru prima oară după 46 de ani pentru americani. Zach Werenski și portarul Connor Hellebuyck, celălalt erou al americanilor, și-au trecut în cont pase decisive la golul de aur al americanilor.

În ceea ce îl privește pe Hellebuyck, el a reușit meciul carierei, reușind să apere 41 de șuturi ale canadienilor. De partea cealaltă, Jordan Binnington, portarul lui St. Louis Blues, a apărat 26 de șuturi. Așa cum era de așteptat, Hellebuyck a fost desemnat portarul turneului.

Johnny Gaudreau, omagiat după aurul cucerit de Statele Unite

La scurt timp după golul marcat de Jack Hughes a avut loc și un moment extrem de emoționat pe patinoarul din Milano. Jucătorii americani au făcut un tur pe gheață cu tricoul lui Johnny Gaudreau, fostul hocheist de la Calgary Flames și Columbus Blue Jackets, care a încetat din viață în mod tragic în august 2024, când el și fratele său Matthew au fost uciși de un șofer beat în New Jersey, acolo unde se aflau pentru nunta surorii lor. În tribunele de la Milano s-a aflat și familia celui poreclit Johnny Hockey.

Statele Unite ale Americii au câștigat ultima oară medalia de aur la Jocurile Olimpice în 1980, la Lake Placid, acolo unde a avut loc Miracolul pe Gheață, când americanii au reușit să învingă echipa Uniunii Sovietice. Acel meci istoric a avut loc acum fix 46 de ani, pe 22 februarie 1980. De atunci, indiferent dacă au participat sau nu jucătorii din NHL, americanii nu au reușit să se mai impună. Prima medalie de aur a lor a fost cucerită în 1960, la Squaw Valley.

Dacă luăm în calcul finalele în care au evoluat jucători din NHL, Canada are două victorii în fața Statelor Unite, câștigând anterior aurul la edițiile din 2002 și 2010. Acum, cei mai buni jucători din lume au revenit la Jocurile Olimpice pentru prima oară după 12 ani, de la ediția din 2014, de la Sochi.

După Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, jucătorii nu au foarte mult timp liber la dispoziție, meciurile din NHL urmând să se reia în câteva zile. Sâmbătă, de la ora 23:00, va avea loc meciul dintre Edmonton Oilers și San Jose Sharks, în timp ce duminică, de la ora 20:00, se joacă partida dintre Vegas Golden Knights și Pittsburgh Penguins. Ambele meciuri vor fi LIVE în AntenaPLAY.