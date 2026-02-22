Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 | SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului

SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului

Alex Masgras Publicat: 22 februarie 2026, 18:51 / Actualizat: 22 februarie 2026, 19:55

Comentarii
SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes a adus aurul olimpic pentru americani, după o finală pentru istoria hocheiului

Jucătorii americani, după ce au cucerit aurul olimpic la hochei pe gheață, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 / Getty Images

Statele Unite ale Americii au câștigat medalia de aur în turneul masculin de hochei pe gheață la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, după o finală dramatică împotriva Canadei. După 60 de minute în care scorul a fost 1-1, finala a fost decisă de golul marcat în prelungiri de Jack Hughes, jucătorul lui New Jersey Devils.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta este a treia medalie de aur obținută de Statele Unite la Jocurile Olimpice, la hochei masculin, după cele din 1960 și 1980, ambele pe teren propriu. Victoria obținută la Milano Cortina 2026 reprezintă însă o premieră. Este primul succes al americanilor la o ediție în care participă jucătorii din NHL.

SUA – Canada 2-1 (d.p). Jack Hughes și Connor Hellebuyck, eroii americanilor la Milano Cortina 2026

Americanii au început excelent finala de duminică. După doar 6 minute de joc, Matt Boldy, jucătorul lui Minnesota Wild, a deschis scorul. Canadienii au alergat după golul egalizator, dar s-au lovit de zidul Connor Hellebuyck, portarul canadienilor de la Winnipeg Jets. Chiar și în situație de 5 contra 3, când americanii aveau doi jucători pe banca de pedepse, pentru aproape un minut și jumătate, aceștia nu au reușit să găsească soluții mai bine de jumătate de partidă.

Golul egalizator a venit cu un minut și 14 secunde înainte de finalul reprizei a doua. Devon Toews i-a pasat în dreapta lui Cale Makar, coechipierul său de la Colorado Avalanche, care l-a învins pe Hellebuyck cu un șut la colțul lung.

Reclamă
Reclamă

În repriza a treia, Canada a irosit mai multe ocazii. Echipa lui Jon Cooper a dominat autoritar, Nathan MacKinnon sau Macklin Celebrini ratând mai multe ocazii uriașe, Hellebuyck fiind de neînvins, reușind mai multe intervenții miraculoase. Lucrurile se puteau complica pentru canadieni în finalul reprizei a treia, când Sam Bennett a primit o dublă eliminare. El l-a lovit cu crosa în figură pe Jack Hughes, care a rămas fără un dinte, și a fost trimis pe banca de pedepse timp de patru minute.

După mai bine de trei minute de superioritate numerică în care nu au putut înscrie, americanii au greșit și ei. Chiar Jack Hughes, pentru crosă ridicată, a luat și el loc pe banca de pedepse. După 49 de secunde de 4 vs 4, a urmat un powerplay al canadienilor, care nu a fost concretizat.

STENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în UcrainaSTENOGRAME. Cum funcţiona gruparea din Republica Moldova, acuzată că plănuia asasinate la comandă în Ucraina
Reclamă

Cum după cele 60 de minute, scorul a fost 1-1, a urmat o repriză de prelungiri. Echipa care înscria prima avea să cucerească și medalia de aur. Singura noutate în acest scenariu a fost că, spre deosebire de meciurile eliminatorii din NHL, când în overtime se joacă 5 vs 5, finala olimpică a fost decisă de un joc 3 vs 3.

Jack Hughes a fost eroul Statelor Unite ale Americii, el marcând golul care a adus aurul olimpic pentru prima oară după 46 de ani pentru americani. Zach Werenski și portarul Connor Hellebuyck, celălalt erou al americanilor, și-au trecut în cont pase decisive la golul de aur al americanilor.

În ceea ce îl privește pe Hellebuyck, el a reușit meciul carierei, reușind să apere 41 de șuturi ale canadienilor. De partea cealaltă, Jordan Binnington, portarul lui St. Louis Blues, a apărat 26 de șuturi. Așa cum era de așteptat, Hellebuyck a fost desemnat portarul turneului.

Johnny Gaudreau, omagiat după aurul cucerit de Statele Unite

La scurt timp după golul marcat de Jack Hughes a avut loc și un moment extrem de emoționat pe patinoarul din Milano. Jucătorii americani au făcut un tur pe gheață cu tricoul lui Johnny Gaudreau, fostul hocheist de la Calgary Flames și Columbus Blue Jackets, care a încetat din viață în mod tragic în august 2024, când el și fratele său Matthew au fost uciși de un șofer beat în New Jersey, acolo unde se aflau pentru nunta surorii lor. În tribunele de la Milano s-a aflat și familia celui poreclit Johnny Hockey.

Statele Unite ale Americii au câștigat ultima oară medalia de aur la Jocurile Olimpice în 1980, la Lake Placid, acolo unde a avut loc Miracolul pe Gheață, când americanii au reușit să învingă echipa Uniunii Sovietice. Acel meci istoric a avut loc acum fix 46 de ani, pe 22 februarie 1980. De atunci, indiferent dacă au participat sau nu jucătorii din NHL, americanii nu au reușit să se mai impună. Prima medalie de aur a lor a fost cucerită în 1960, la Squaw Valley.

Dacă luăm în calcul finalele în care au evoluat jucători din NHL, Canada are două victorii în fața Statelor Unite, câștigând anterior aurul la edițiile din 2002 și 2010. Acum, cei mai buni jucători din lume au revenit la Jocurile Olimpice pentru prima oară după 12 ani, de la ediția din 2014, de la Sochi.

După Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, jucătorii nu au foarte mult timp liber la dispoziție, meciurile din NHL urmând să se reia în câteva zile. Sâmbătă, de la ora 23:00, va avea loc meciul dintre Edmonton Oilers și San Jose Sharks, în timp ce duminică, de la ora 20:00, se joacă partida dintre Vegas Golden Knights și Pittsburgh Penguins. Ambele meciuri vor fi LIVE în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va califica Mircea Lucescu România la World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Observator
Li s-a refuzat îmbarcarea şi au făcut scandal cu Poliţia de Frontieră, de faţă cu fiica: Cu avionul ăsta plec!
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv
Fanatik.ro
Accidentare gravă pentru Denis Drăguș în Turcia! Primul diagnostic al medicilor este extrem de dur, veste grea și pentru echipa națională. Exclusiv
19:52
Iuliana Demetrescu, delegată la FCSB – Metaloglobus. Arbitra, „victima” lui Gigi Becali în trecut
19:16
Prime dublate pentru Mihai Tentea și George Iordache. Cât ar urma să încaseze după ce au scris istorie pentru România la JO
19:14
Barcelona – Levante 3-0. Catalanii revin pe prima poziție în La Liga
18:51
Rapid, calificată în sferturile European League de pe primul loc în grupă. Eșec cu Lokomotiva Zagreb în ultimul meci
18:44
Liverpool, victorie de infarct cu Nottingham Forest. Gol în minutul 90+7, după încă unul anulat în minutul 90+2
18:38
Unirea Slobozia – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:00). Baiaram și Nsimba, pe bancă. Cum arată echipele de start
Vezi toate știrile
1 Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul 2 FotoCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit 3 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele 4 Cât a durat povestea de dragoste dintre Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea. Ce se ştie despre despărţirea lor 5 Ion Ţiriac jr. şi Sorana Cîrstea s-au despărţit 6 Ce notă a luat Louis Munteanu la debutul în MLS
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit