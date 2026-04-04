Mihai Pintilii, replică fermă după ce a fost certat de Gigi Becali: “Decizia rămâne la cine are banul”

Mihai Pintilii a venit cu replica, după ce a fost certat de Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns de transferurile efectuate în iarnă la echipa sa, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out.

Gigi Becali a transmis că era dispus să plătească şi două milioane de euro pentru un mijlocaş închizător, Mihai Stoica şi Mihai Pintilii având sarcina să găsească jucătorul potrivit.

Mihai Pintilii, replică fermă după ce a fost certat de Gigi Becali

Mihai Pintilii a reacţionat după declaraţiile fostului său patron şi a transmis că decizia finală privind transferurile la FCSB o ia tot latifundiarul din Pipera. Fostul secund al FCSB-ului a subliniat că a căutat un mijlocaş potrivit pentru echipă, pe perioada iernii, ajungându-se într-un final la Ofri Arad, jucător care nu a fost pe placul lui Becali.

“Ne-am uitat pe jucători, dar decizia rămâne la MM, la Gigi Becali, la cine are banul. Noi ne-am uitat pe jucători. Şi în cantonament în Turcia noi stăteam numai pe calculatoare.

Aveam listă în fiecare seară de 7-8 jucători. Am văzut în jur de 60 de jucători, căutăm şi mijlocaşi, căutam şi atacanţi, fundaşi.