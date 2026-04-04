Mihai Pintilii, replică fermă după ce a fost certat de Gigi Becali: “Decizia rămâne la cine are banul”

Mihai Pintilii a venit cu replica, după ce a fost certat de Gigi Becali. Patronul de la FCSB s-a plâns de transferurile efectuate în iarnă la echipa sa, după eşecul cu Botoşani, scor 2-3, din etapa a treia de play-out.
Gigi Becali a transmis că era dispus să plătească şi două milioane de euro pentru un mijlocaş închizător, Mihai Stoica şi Mihai Pintilii având sarcina să găsească jucătorul potrivit.
Mihai Pintilii, replică fermă după ce a fost certat de Gigi Becali
Mihai Pintilii a reacţionat după declaraţiile fostului său patron şi a transmis că decizia finală privind transferurile la FCSB o ia tot latifundiarul din Pipera. Fostul secund al FCSB-ului a subliniat că a căutat un mijlocaş potrivit pentru echipă, pe perioada iernii, ajungându-se într-un final la Ofri Arad, jucător care nu a fost pe placul lui Becali.
“Ne-am uitat pe jucători, dar decizia rămâne la MM, la Gigi Becali, la cine are banul. Noi ne-am uitat pe jucători. Şi în cantonament în Turcia noi stăteam numai pe calculatoare.
Aveam listă în fiecare seară de 7-8 jucători. Am văzut în jur de 60 de jucători, căutăm şi mijlocaşi, căutam şi atacanţi, fundaşi.
Nu ne-a atras nimeni atenţia în mod special, ne-am oprit la Ofri Arad, dar nu ştiu dacă e pe placul lui Gigi Becali. Ofri Arad nu are o agresivitate cum vrea Gigi Becali, adică aşa cum avea Bourceanu”, a declarat Mihai Pintilii, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.
Ce a spus Gigi Becali despre Mihai Pintilii, după Botoşani – FCSB 3-2
Gigi Becali a dezvăluit că le-a cerut celor de la FCSB să aducă un mijlocaş central, fiind dispus să plătească chiar şi două milioane de euro.
“Să nu luaţi voi lucrurile… vă spun gândurile mele. Trebuia să schimbe lucrurile Meme sau chiar Pintilii sau chiar Charalambous, când am spus. Luaţi mijlocaş central, nu avem. Baba Alhassan face greşeli şi e bezmetic. Lixandru nu mai ştie fotbal. Trebuia să o facă Pintilii, să se uite, să cerceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Munceşte, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători.
‘Băi, nea Gigi, uite mijlocaş’. Că am cerut mijlocaş, nu l-au adus. Eu ziceam: băi, n-avem mijlocaş, ne trebuie doi, n-au adus niciunul. Păi, bă, dacă nu aduci mijlocaş când eu am zis că dau şi 2 milioane pentru unul, aduceţi, că nu mă pricep. Le-am spus: aduceţi jucători, nu mai sunt capabil să aduc jucători, trebuie tehnologie, totul se face digitalizat şi nu-mi place digitalizarea. Ca atare, ocupaţi-vă, n-au adus nimic.
L-au adus pe Arad, nu ştiu, că nu l-am văzut. Dacă eu zic că dau 2 milioane pe mijlocaş şi ei îl aduc pe Arad, pe care nu l-am văzut încă, ce să facă el Rădoi? A, dacă se face el mijlocaş şi are 25 de ani, se schimbă. Dar altfel… nu are mijlocaşi. Alte lucruri în fotbal le mai cârpeşti, dar la mijlocul terenului nu poţi cârpi, chiar dacă te dai peste cap“, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
- Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
- Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj