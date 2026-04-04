Cristiano Ronaldo continuă drumul către golul 1000! Portughezul a revenit cu o dublă la Al Nassr, după accidentare

Cristiano Ronaldo a marcat din nou şi îşi continuă drumul către golul 1000. Al Nassr a câştigat cu 5-2, iar starul portughez a realizat o dublă în victoria înregistrată în etapa cu numărul 27 din Arabia Saudită în faţa celor de la Al Najma.
În urma acestor reuşite, Cristiano Ronaldo a ajuns la 967 de goluri şi pare din ce în ce mai aproape de marele său obiectiv: borna 1000.
Oaspeţii au deschis scorul pe un final de primă repriză nebun. Al Tulayhi a înscris în minutul 44, după care au urmat golurile lui Al Hamdan şi Sadio Mane din minutele 45+8, respetiv 45+9.
Imediat după pauză, Al Najna a restabilit egalitatea, atunci când Felippe Cardoso a înscris în minutul 47. În minutul 56, Cristiano Ronaldo i-a adus în avantaj pe cei de la Al Nassr, după ce a transformat un penalty. Tot starul portughez a înscris şi în minutul 73, ducând scorul la 4-2, din pasa lui Boushal. Scorul final a fost stabilit de Sadio Mane, în al cincilea minut al prelungirilor.
Back from injury and straight to work, Cristiano Ronaldo bags a brace and takes his tally to 967 career goals.
— CentreGoals. (@centregoals) April 3, 2026
Cristiano Ronaldo, care nu a fost prezent la acţiunea Portugaliei din luna martie, care a jucat în Mexic şi Statele Unite două meciuri amicale, nu a evoluat în ultimele două partide ale lui Al Nassr din cauza unei accidentări. În ceea ce priveşte naţionala, Portugalia va juca cu RD Congo, Uzbekistan şi Columbia.
Al Nassr se află în acest moment pe primul loc în Arabia Saudită, cu 70 de puncte după 27 de meciuri disputate. Al Hilal, echipa de pe locul 2, are 64 de puncte, dar un meci mai puţin disputat. De asemenea, Al Nassr va juca pe 19 martie şi în sferturile din Liga Campionilor 2, pe 19 aprilie, contra lui Al Wasl, LIVE în AntenaPLAY.
