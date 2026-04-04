Cristiano Ronaldo continuă drumul către golul 1000! Portughezul a revenit cu o dublă la Al Nassr, după accidentare

Cristiano Ronaldo a marcat din nou şi îşi continuă drumul către golul 1000. Al Nassr a câştigat cu 5-2, iar starul portughez a realizat o dublă în victoria înregistrată în etapa cu numărul 27 din Arabia Saudită în faţa celor de la Al Najma.

În urma acestor reuşite, Cristiano Ronaldo a ajuns la 967 de goluri şi pare din ce în ce mai aproape de marele său obiectiv: borna 1000.

Cristiano Ronaldo a marcat golul 967 al carierei

Oaspeţii au deschis scorul pe un final de primă repriză nebun. Al Tulayhi a înscris în minutul 44, după care au urmat golurile lui Al Hamdan şi Sadio Mane din minutele 45+8, respetiv 45+9.

Imediat după pauză, Al Najna a restabilit egalitatea, atunci când Felippe Cardoso a înscris în minutul 47. În minutul 56, Cristiano Ronaldo i-a adus în avantaj pe cei de la Al Nassr, după ce a transformat un penalty. Tot starul portughez a înscris şi în minutul 73, ducând scorul la 4-2, din pasa lui Boushal. Scorul final a fost stabilit de Sadio Mane, în al cincilea minut al prelungirilor.

🇵🇹💫 Back from injury and straight to work, Cristiano Ronaldo bags a 𝐁𝐑𝐀𝐂𝐄 and takes his tally to 967 career goals. pic.twitter.com/BBPSCNe2YP

— CentreGoals. (@centregoals) April 3, 2026