Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump! Comentariul preşedintelui despre campioanele olimpice - Antena Sport

Publicat: 24 februarie 2026, 10:01

Naţionala feminină de hochei a Statelor Unite / Profimedia

Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite, care a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, săptămâna trecută, a refuzat invitaţia preşedintelui Donald Trump de a participa la discursul său despre Starea Uniunii, informează presa americană, citată de DPA.

“Suntem sincer recunoscători pentru invitaţia adresată echipei noastre feminine de hochei pe gheaţă a SUA, câştigătoare a medaliei de aur, şi apreciem profund recunoaşterea realizării lor extraordinare. Din cauza calendarului şi a angajamentelor academice şi profesionale după Jocuri, programate anterior, sportivele nu pot participa”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, într-un comunicat.

“Au fost onorate să fie incluse şi sunt recunoscătoare pentru acest lucru”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Casa Albă nu a reacţionat imediat la acest anunţ.

Echipa Statelor Unite a învins cu scorul de 2-1 formaţia Canadei, joi, în Italia, cucerind a treia medalie olimpică de aur la hochei pe gheaţă feminin.

Selecţionata masculină a SUA, care a învins la rândul ei Canada în finala JO 2026, a fost de asemenea invitată de Donald Trump să asiste la discursul său despre Starea Uniunii, programat marţi la Washington.

Într-un apel video cu echipa masculină în vestiar, după meciul pentru medalia de aur, Trump i-a felicitat pe jucători şi a menţionat pe scurt echipa feminină.

“Trebuie să vă spun că va trebui să aducem echipa feminină. Ştiţi asta”, a spus Trump, un comentariu care a stârnit râsete în vestiar. “Cred că probabil aş fi pus sub acuzare (n.r. dacă nu le-aş invita”, a adăugat preşedintele în glumă.

