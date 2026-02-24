Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump! Comentariul preşedintelui despre campioanele olimpice - Antena Sport

Echipa feminină de hochei pe gheaţă a Statelor Unite, care a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, săptămâna trecută, a refuzat invitaţia preşedintelui Donald Trump de a participa la discursul său despre Starea Uniunii, informează presa americană, citată de DPA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Suntem sincer recunoscători pentru invitaţia adresată echipei noastre feminine de hochei pe gheaţă a SUA, câştigătoare a medaliei de aur, şi apreciem profund recunoaşterea realizării lor extraordinare. Din cauza calendarului şi a angajamentelor academice şi profesionale după Jocuri, programate anterior, sportivele nu pot participa”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey, într-un comunicat.

Naţionala feminină de hochei a SUA a refuzat invitaţia lui Donald Trump

“Au fost onorate să fie incluse şi sunt recunoscătoare pentru acest lucru”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Casa Albă nu a reacţionat imediat la acest anunţ.

Echipa Statelor Unite a învins cu scorul de 2-1 formaţia Canadei, joi, în Italia, cucerind a treia medalie olimpică de aur la hochei pe gheaţă feminin.