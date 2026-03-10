Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat
Șeful arbitrilor, Vassaras, i-a chemat pe toți antrenorii din Liga 1 la o discuție. Chipciu și Papp, care se pregătesc să devină antrenori, nu au lipsit.
