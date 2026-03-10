Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic
Video

Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic

Veste proastă pentru Dinamo: Kopic este pe picior de plecare. Antrenorul croat ar fi anunțat deja vestiarul: „Plec doar într-o vacanță mai lungă”, a glumit Kopic.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus

Jurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus

Jurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus
Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat

Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat

Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat
Jurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur

Jurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur

Jurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur
Jurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui

Jurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui

Jurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui
Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic

Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic

Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic
21:26
Mirel Rădoi, lăudat după marea schimbare făcută la FCSB: „E felul lui, ca la Conte”
21:16
LIVE TEXTGalatasaray – Liverpool 1-1, în primul meci al serii de Champions League. Două goluri anulate în repriza a doua
20:59
VideoJurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus
20:56
VideoJurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat
20:53
VideoJurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 4 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul