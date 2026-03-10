Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic
Veste proastă pentru Dinamo: Kopic este pe picior de plecare. Antrenorul croat ar fi anunțat deja vestiarul: „Plec doar într-o vacanță mai lungă”, a glumit Kopic.
Veste proastă pentru Dinamo: Kopic este pe picior de plecare. Antrenorul croat ar fi anunțat deja vestiarul: „Plec doar într-o vacanță mai lungă”, a glumit Kopic.
Jurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dusJurnal Antena Sport | Nu și-a luat bilet doar dus
Jurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunatJurnal Antena Sport | A fluierat și i-a adunat
Jurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aurJurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur
Jurnal Antena Sport | Are galeria de partea luiJurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui
Jurnal Antena Sport | Vacanța lui KopicJurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic