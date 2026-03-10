Jurnal Antena Sport | Vacanța lui Kopic - Antena Sport

Video Jurnal Antena Sport | Are galeria de partea lui

Video Jurnal Antena Sport | Bronz pentru campioanele de aur

LIVE TEXT Galatasaray – Liverpool 1-1, în primul meci al serii de Champions League. Două goluri anulate în repriza a doua

Mirel Rădoi, lăudat după marea schimbare făcută la FCSB: „E felul lui, ca la Conte”

1

Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor

2

Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB

3

Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă

4

Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma

5

Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu

6