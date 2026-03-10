Mirel Rădoi, lăudat după marea schimbare făcută la FCSB: „E felul lui, ca la Conte” - Antena Sport

Basarab Panduru l-a lăudat pe Mirel Rădoi pentru marea schimbare făcută după revenirea la FCSB. Antrenorul a decis să-l înlocuiască pe Thomas Neubert cu propriul preparator fizic, Horațiu Baciu.
Mirel Rădoi a cerut să vină la FCSB cu staff-ul său, din care fac parte și secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. Fiul său, Denis, va fi analist video, iar Robert Tufiși va fi antrenorul de portari.
Mirel Rădoi, lăudat după marea schimbare făcută la FCSB
Basarab Panduru a declarat că o astfel de decizie, de a fi schimbat preparatorul fizic după înlocuirea unui antrenor, este una normală. Fostul internațional este de părere că antrenorul își dorește să aibă alături oameni de încredere.
„Am văzut că nu mai e Neubert după mulți ani. Cred că e normal să vii cu stafful tău, în care ai încredere. Ai văzut pe analistul ăla, l-a dat afară. El trebuie să lucreze cu oamenii în care are încredere, iar eu sunt de acord cu asta. Ce e greșit să vrei să lucrezi cu oamenii în care ai încredere? El vrea ca atunci când intră în spațiul lor și vorbesc ceva să rămână acolo lucrurile”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
De asemenea, Basarab Panduru i-a conturat „profilul” lui Mirel Rădoi și a subliniat că acesta este un antrenor orgolios, care nu acceptă să piardă.
„Și-a dat de 6 ori demisia, dacă e adevărat. A avut de 6 ori intenția să plece de la Craiova. 4, 6, tot aia e. El tensionat va fi mereu, face toate lucrurile la maximum și mi s-a părut tot timpul că nu acceptă să piardă. Ok, spui 6 meciuri, cum a fost când au jucat cu FCSB, «ne-am uitat acolo, nu aveau om, acum au». Stai mă puțin, că și ăia analizează, au și ei oamenii lor. Dacă a acceptat treaba asta, a acceptat că se poate să se și piardă.
E felul lui, ca la Conte. Poate să fie altfel? Niciodată. Așa și el, nu cred că se poate controla. N-ai cum, dacă ăsta e felul tău de a fi”, a mai spus Basarab Panduru.
Mirel Rădoi a semnat un contract valabil până în vară cu FCSB. El va debuta pe banca roș-albaștrilor sâmbătă, de la ora 18:15, atunci când campioana se va duela cu Metaloglobus, în prima etapă de play-out.
- Mihai Rotaru nici n-a vrut să audă de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Reacție scurtă a patronului de la Craiova
- Andrei Nicolescu, reacție fermă după ce Dinamo a ajuns la trei înfrângeri la rând: „L-am felicitat pe Kopic”
- Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre viitorul său la Dinamo: „Am discutat cu Nicolescu și acționarii”
- Singurul jucător absent de la primul antrenament condus de Mirel Rădoi la FCSB
- Motivul real pentru care Kader Keita a plecat de la locul accidentului. Diana Șucu a dezvăluit tot: „Soțul meu l-a ajutat”