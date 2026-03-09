Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu - Antena Sport

Mirel Rădoi pare să meargă tot pe mâna lui Gigi Becali în privinţa portarului la FCSB. Matei Popa a fost trimis titular în locul lui Târnovanu, iar prin această decizie FCSB a rezolvat marea problemă a jucătorului „under”, tocmai pentru ca pe teren să nu fie nevoiţi să îl folosească pe Toma, Stoian sau Cercel.

Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi i-a spus că în echipa de start va merge tot pe mâna lui Matei Popa, iar Târnovanu va rămâne tot pe bancă.

“Eu i-am zis că aș vrea ca jucătorul U21 să fie ori portar, ori fundaș. El a zis: ‘Logic, copilul ăsta (n.r – portarul Matei Popa) nici n-a greșit până acum. Dacă și-a făcut treaba bine, nu e logic să avem avantajul ăsta, iar portarul să fie U21?'”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În contextul în care nu mai apără, impresarul lui Târnovanu, Giovanni Becali, a anunţat că portarul pleacă din vară de la FCSB.

“Târnovanu trebuie să meargă frumos cu o ofertă, pe care i-o voi aduce eu în vară. Nu știu cât va fi. Două milioane, 1,8 milioane… ‘Uite oferta scrisă aici’. Du-te la patron și spune-i: ‘Nea Gigi, le-ai mai făcut drum altora, fă-mi și mie, că și așa am fost amărât și supărat că nu am jucat’”, a spus agentul FIFA.