Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu - Antena Sport

Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 9:31

Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu

Mirel Rădoi pare să meargă tot pe mâna lui Gigi Becali în privinţa portarului la FCSB. Matei Popa a fost trimis titular în locul lui Târnovanu, iar prin această decizie FCSB a rezolvat marea problemă a jucătorului „under”, tocmai pentru ca pe teren să nu fie nevoiţi să îl folosească pe Toma, Stoian sau Cercel.

Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi i-a spus că în echipa de start va merge tot pe mâna lui Matei Popa, iar Târnovanu va rămâne tot pe bancă.

“Eu i-am zis că aș vrea ca jucătorul U21 să fie ori portar, ori fundaș. El a zis: ‘Logic, copilul ăsta (n.r – portarul Matei Popa) nici n-a greșit până acum. Dacă și-a făcut treaba bine, nu e logic să avem avantajul ăsta, iar portarul să fie U21?'”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

În contextul în care nu mai apără, impresarul lui Târnovanu, Giovanni Becali, a anunţat că portarul pleacă din vară de la FCSB.

“Târnovanu trebuie să meargă frumos cu o ofertă, pe care i-o voi aduce eu în vară. Nu știu cât va fi. Două milioane, 1,8 milioane… ‘Uite oferta scrisă aici’. Du-te la patron și spune-i: ‘Nea Gigi, le-ai mai făcut drum altora, fă-mi și mie, că și așa am fost amărât și supărat că nu am jucat’”, a spus agentul FIFA.

