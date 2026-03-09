Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor - Antena Sport

Mirel Rădoi va începe activitatea în această săptămână la FCSB, dar nu se va mai putea baza pe Risto Radunovic. Asta pentru că patronul Gigi Becali ar fi decis deja ca acesta să nu mai prindă echipa de start în actuala ediţie de campionat.

El a fost amendat cu 20.000 de euro şi trecut pe banca de rezerve la meciul cu UTA, deoarece nu a respectat programul echipei. Muntenegreanul a plecat din ţară pentru a fi alături de soția sa, care a născut, dar nu s-a mai întors aşa cum a stabilit cu staff-ul echipei. Evoluţia lui a fost slabă apoi în meciul cu Universitatea Cluj, iar Gigi Becali a decis să nu se mai bazeze pe el pentru restul campionatului.

”Gigi Becali a făcut o declarație despre Risto Radunovic, punând la îndoială pasele lui. Becali a afirmat că Radunovic nu mai este interesat de fotbal și i-a spus să plece”, au notat jurnaliștii de la Transferfeed.