Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul - Antena Sport

Se conturează o nouă plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani a venit cu propriul staff tehnic la formația campioană, preluată după demisia lui Elias Charalambous.

În condițiile în care din staff-ul lui Mirel Rădoi face parte și un preparator fizic, Horațiu Baciu, sunt șanse foarte mari ca Thomas Neubert să se despartă de FCSB în următoarea perioadă, notează fanatik.ro.

Actualul preparator fizic al campioanei ar fi fost destul de absent de la echipă, fapt confirmat și de Gigi Becali. Patronul campioanei a dezvăluit că Neubert s-a ocupat mai mult de clinica pe care o are în țară.

„(n.r. – De ce nu rămas Pintilii în club?) Eu l-am întrebat aseară și mi-a zis așa: ‘Bre, nea Gigi, nu era bine! Trebuia ceva care să fie un șoc. Nu se mai putea!’ A zis ‘Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri’. ‘De ce nu îmi spui mie?’ ‘Sunt lucruri mici, de indisciplină, mici, dar care nu te interesează. Mici, detalii mici, dar care contează’.