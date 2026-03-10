Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul - Antena Sport

Închide meniul
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul

Liga 1
UPDATE

Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul

Viviana Moraru Publicat: 10 martie 2026, 16:17

Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul

Mirel Rădoi / Profimedia

Se conturează o nouă plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Antrenorul de 44 de ani a venit cu propriul staff tehnic la formația campioană, preluată după demisia lui Elias Charalambous.

Secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi sunt ceilalţi oameni din stafful noului antrenor de la FCSB.

Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi: Thomas Neubert

Update 16:40: Thomas Neubert şi-a reziliat contractul cu FCSB, conform surselor Antena Sport. În locul său, Rădoi se va baza pe Horaţiu Baciu.

Ştirea iniţială.

În condițiile în care din staff-ul lui Mirel Rădoi face parte și un preparator fizic, Horațiu Baciu, sunt șanse foarte mari ca Thomas Neubert să se despartă de FCSB în următoarea perioadă, notează fanatik.ro.

Actualul preparator fizic al campioanei ar fi fost destul de absent de la echipă, fapt confirmat și de Gigi Becali. Patronul campioanei a dezvăluit că Neubert s-a ocupat mai mult de clinica pe care o are în țară.

„(n.r. – De ce nu rămas Pintilii în club?) Eu l-am întrebat aseară și mi-a zis așa: ‘Bre, nea Gigi, nu era bine! Trebuia ceva care să fie un șoc. Nu se mai putea!’ A zis ‘Vreau să mă întâlnesc cu Mirel să îi spun mai multe lucruri’. ‘De ce nu îmi spui mie?’ ‘Sunt lucruri mici, de indisciplină, mici, dar care nu te interesează. Mici, detalii mici, dar care contează’.

Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
De exemplu, ăla, Neubert, are nu știu ce clinică de recuperare. Și cică ‘Domne, stai puțin, că nu am om aici și o să mai întârzii’. Doctorul nu vine în cantonament, nu stă cu echipa și alte chestii d-astea. Și a zis că i le spune lui Mirel, să le rezolve”, a spus recent Gigi Becali, conform sursei citate anterior.

Marius Popa e OUT de la prima echipă de la FCSB

Antrenorul cu portarii, Marius Popa, va fi înlocuit de Robert Tufiși. El va rămâne însă la clubul din Berceni, ocupându-se de o grupă de la academie şi ajutându-l pe Stoica şi pe parte de scouting.

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.

Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
