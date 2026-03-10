Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez

Liga Campionilor

Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez

Daniel Işvanca Publicat: 10 martie 2026, 21:44

Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez

Suporteri Real Madrid / Profimedia

Real Madrid va primi miercuri seară vizita celor de la Manchester City, în prima manșă a optimilor de finală din UEFA Champions League. Alvaro Arbeloa are probleme mari de lot și va avea parte de un joc infernal.

Conducerea „los blancos” a lansat un apel către suporteri înaintea disputei care va avea loc pe ”Bernabeu”, în încercarea de a evita sancțiunile din partea forului continental.

Conducerea Realului încearcă să evite amenzile

Conducerea celor de la Real Madrid a reacționat după ce clubul a primit sancțiuni din partea suporterilor, iar aceștia au lansat un apel cu o zi înaintea partidei cu Manchester City, din optimile competiției.

Pe ”Bernabeu” va ajunge Pep Guardiola, cel care a pregătit marea rivală a madrilenilor din Spania. Din acest motiv, oficialii Realului au transmis suporterilor să evite să folosească scandări jignitoare la adresa acestuia, pentru a nu atrage sancțiuni din partea UEFA, anunță MARCA.

