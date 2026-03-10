Conducerea Realului, apel către suporteri înaintea meciului cu Manchester City! De ce îi e frică lui Florentino Perez - Antena Sport

Real Madrid va primi miercuri seară vizita celor de la Manchester City, în prima manșă a optimilor de finală din UEFA Champions League. Alvaro Arbeloa are probleme mari de lot și va avea parte de un joc infernal.

Conducerea „los blancos” a lansat un apel către suporteri înaintea disputei care va avea loc pe ”Bernabeu”, în încercarea de a evita sancțiunile din partea forului continental.

Conducerea Realului încearcă să evite amenzile

Conducerea celor de la Real Madrid a reacționat după ce clubul a primit sancțiuni din partea suporterilor, iar aceștia au lansat un apel cu o zi înaintea partidei cu Manchester City, din optimile competiției.

Pe ”Bernabeu” va ajunge Pep Guardiola, cel care a pregătit marea rivală a madrilenilor din Spania. Din acest motiv, oficialii Realului au transmis suporterilor să evite să folosească scandări jignitoare la adresa acestuia, pentru a nu atrage sancțiuni din partea UEFA, anunță MARCA.

🚨 BREAKING: Real Madrid have DEMANDED the Grada fans to NOT mention Pep Guardiola in any way in chants vs Man City.

It was a FIRM WARNING, with NO room for negotiation.

The club does not want to be sanctioned after what happened with the person who did the N*zi salute. @marca pic.twitter.com/M56vvZbkZh

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 10, 2026