Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi - Antena Sport

Așteptarea a luat sfârșit, iar Liga Campionilor revine la o săptămâna și jumătate distanță după tragerea la sorți care a stabilit optimile de finală și tabloul complet al fazelor eliminatorii ale competiției. Astăzi, 10 martie, se vor disputa primele meciuri din manșa tur a optimilor, iar partidele se anunță extrem de interesante.

Toate cele patru meciuri de astăzi din Liga Campionilor vor putea fi urmărite în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Liverpool – Galatasaray (19:45), primul meci din optimile UCL. Barca și Bayern joacă la 22:00

“Balul” din această seară va fi deschis de confruntarea extrem de interesantă de la Istanbul dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații s-au mai întâlnit și în faza grupei, atunci când turcii s-au impus cu 1-0 tot pe teren propriu grație unui gol marcat de Victor Osimhen.

După singurul meci care începe mai devreme, urmează trei dueluri care merită urmărite. Bayern Munchen o înfruntă pe Atalanta în deplasare, într-un duel care aduce față în față unul dintre cei mai în formă atacanți din lume, Harry Kane, cu singura echipă din Italia rămasă în competiție.

De la aceeași oară, pe Metropolitano își dau întâlnire Atletico și Tottenham, formația londoneză avându-l în lot și pe Radu Drăgușin. Conform publicațiilor din Marea Britanie, stoperul român are însă șanse mici să fie în primul 11 al lui Igor Tudor.