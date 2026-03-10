Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi

Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi

Andrei Nicolae Publicat: 10 martie 2026, 15:43

Comentarii
Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi

Trofeul Ligii Campionilor / Profimedia

Așteptarea a luat sfârșit, iar Liga Campionilor revine la o săptămâna și jumătate distanță după tragerea la sorți care a stabilit optimile de finală și tabloul complet al fazelor eliminatorii ale competiției. Astăzi, 10 martie, se vor disputa primele meciuri din manșa tur a optimilor, iar partidele se anunță extrem de interesante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate cele patru meciuri de astăzi din Liga Campionilor vor putea fi urmărite în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Liverpool – Galatasaray (19:45), primul meci din optimile UCL. Barca și Bayern joacă la 22:00

“Balul” din această seară va fi deschis de confruntarea extrem de interesantă de la Istanbul dintre Galatasaray și Liverpool. Cele două formații s-au mai întâlnit și în faza grupei, atunci când turcii s-au impus cu 1-0 tot pe teren propriu grație unui gol marcat de Victor Osimhen.

După singurul meci care începe mai devreme, urmează trei dueluri care merită urmărite. Bayern Munchen o înfruntă pe Atalanta în deplasare, într-un duel care aduce față în față unul dintre cei mai în formă atacanți din lume, Harry Kane, cu singura echipă din Italia rămasă în competiție.

De la aceeași oară, pe Metropolitano își dau întâlnire Atletico și Tottenham, formația londoneză avându-l în lot și pe Radu Drăgușin. Conform publicațiilor din Marea Britanie, stoperul român are însă șanse mici să fie în primul 11 al lui Igor Tudor.

Reclamă
Reclamă

Newcastle și Barcelona se întâlnesc și ele de la ora 22:00 pe St. James’s Park. La fel ca Liverpool și Galata, cele două s-au întâlnit și ele în grupa XXL, tot în Anglia, iar atunci catalanii au câștigat cu 2-1 grație unei “duble” reușite de Marcus Rasfhord.

Programul meciurilor de azi în UCL

  • Galatasaray – Liverpool, ora 19:45
  • Atalanta – Bayern Munchen, ora 22:00
  • Atletico Madrid – Tottenham, ora 22:00
  • Newcastle – Barcelona, ora 22:00
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Observator
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Fanatik.ro
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
15:26
Îl mai ţineţi minte pe Tibi Bălan? Cu cine a ajuns să semneze la 45 de ani
15:23
Gică Popescu neagă numirea lui Ovidiu Sabău pe banca Farului
15:10
Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
14:42
Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica
14:18
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
14:13
Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”