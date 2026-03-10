Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă - Antena Sport

Închide meniul
Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 13:23

Zeljko Kopic - Andrei Nicolescu / Colaj Profimedia

Zeljko Kopic ar lua în calcul despărțirea de Dinamo! După meciul cu CFR Cluj, tehnicianul le-ar fi spus jucătorilor că din vară părăseşte clubul. Nu este prima dată când se vorbeşte despre plecarea lui Zeljko Kopic. Aşa s-a întâmplat şi în iarnă.

Atunci, antrenorul s-a supărat pe conducere deoarece nu erau făcute transferuri importante. Este cunoscut faptul că oficialii evită să cheltuie sume importante de bani, clubul ieșind recent din insolvență și situația nu se va schimba. Potrivit iamsport.ro, tehnicianul ar fi ajuns de această dată în conflict cu Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al FC Dinamo.

Dinamo a ajuns pe locul 5 în clasament, cu 52 de puncte. Supărarea la Dinamo a venit în urma rezultatelor slabe înregistrate în ultima perioadă exact cu principalele adversare în lupta pentru titlu. Dinamo a făcut egal cu Universitatea Craiova, a pierdut cu Rapid şi CFR Cluj.

