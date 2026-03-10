Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma - Antena Sport

Mirel Rădoi va pregăti pe FCSB până la finalul actualului sezon, după discuțiile purtate cu patronul clubului, Gigi Becali. Perioada scurtă a surprins pe toată lumea, iar motivul este reprezentat de faptul că antrenorul şi-ar fi dat deja acordul să antreneze o altă echipă din vară.

Potrivit declarațiilor făcute de Becali, Rădoi a decis să ajute clubul fără a solicita un salariu pentru perioada rămasă din sezon. Potrivit latifundiarului, antrenorul ar avea deja un acord cu o altă echipă pentru un contract important care va intra în vigoare în această vară, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de euro pe sezon.

“El are deja oferta de 1,6 milioane de euro care este acceptată din vară”, a fost dezvăluirea lui Gigi Becali.

Iamsport.ro anunţă că echipa care l-a ofertat pe Mirel Rădoi este NK Celjie, din Slovenia, iar suma vehiculată de Becali, de 1.6 milioane de euro, este pentru tot staff-ul lui Mirel Rădoi.

NK Celjie este lider în Slovenia, cu 50 de puncte, după 24 de etape.