Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma - Antena Sport

Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma

Home | Fotbal | Liga 1 | Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma

Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 10:55

Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma

Mirel Rădoi va pregăti pe FCSB până la finalul actualului sezon, după discuțiile purtate cu patronul clubului, Gigi Becali. Perioada scurtă a surprins pe toată lumea, iar motivul este reprezentat de faptul că antrenorul şi-ar fi dat deja acordul să antreneze o altă echipă din vară.

Potrivit declarațiilor făcute de Becali, Rădoi a decis să ajute clubul fără a solicita un salariu pentru perioada rămasă din sezon. Potrivit latifundiarului, antrenorul ar avea deja un acord cu o altă echipă pentru un contract important care va intra în vigoare în această vară, în valoare de aproximativ 1,6 milioane de euro pe sezon.

“El are deja oferta de 1,6 milioane de euro care este acceptată din vară”, a fost dezvăluirea lui Gigi Becali.

Iamsport.ro anunţă că echipa care l-a ofertat pe Mirel Rădoi este NK Celjie, din Slovenia, iar suma vehiculată de Becali, de 1.6 milioane de euro, este pentru tot staff-ul lui Mirel Rădoi.

NK Celjie este lider în Slovenia, cu 50 de puncte, după 24 de etape.

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 4 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: "Are ofertă de 1,6 milioane"
