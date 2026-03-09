Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB

Radu Constantin Publicat: 9 martie 2026, 10:54

Mirel Rădoi nu duce lipsă de bani, iar Gigi Becali a anunţat că tehnicianul a decis să vină gratis la FCSB. Ce avere are Mirel Rădoi şi ce mare companie din România a cumpărat? Fostul fotbalist se poate lăuda că a strâns bani frumoşi. Singur a recunoscut că numai din salarii a câştigat 15 milioane de euro în cariera de fotbalist. Banii, mulţi dintre ei, i-a risipit pe plăceri, după cum a povestit pentru Antena Sport.

“Eu am câştigat 15 milioane în toata cariera, din care vreo şase s-au dus pe maşini. S-au mai dus vreo două pe ceasuri. Nu ştiu dacă sunt eu în măsură să îi consiliez (n.r. – pe fotbalişti), pentru că şi pasiunea mea sunt maşinile, aşa că”, spunea Mirel Rădoi.

Totuşi, de curând Mirel Rădoi a început să investească şi în afaceri. Iar un business l-a început alături de alți parteneri de afaceri. Antrenorul a cumpărat o parcelă importantă de teren care a aparținut fostei fabrici de zahăr din Târgu Mureș. Uzina a fost un adevărat simbol al României, deoarece a reprezentat unul dintre cei mai mari producători de zahăr din țară și a funcționat mai bine de 114 ani.

Potrivit Profit.ro, grupul Goldbach, deținut de soții Elena Oancea și Florin Avădanei și din care face parte, din postura de asociat, și Mirel Rădoi, a cumpărat o parcelă de 12.000 de metri pătrați, care urmează să fie exploatați cu două proiecte de retail.

Mirel Rădoi, parc auto impresionant

Mirel Rădoi deţine mai multe maşini de lux. El are, printre altele, un Rolls-Royce Cullinan Mansory, evaluat la 700.000 de euro şi un Mercedes Brabus 900 Rocket Edition, a cărui valoare este de 600.000 de euro, maşina personalizată fiind produsă în numai 25 de exemplare în întreaga lume. Rădoi mai are un Mercedes Maybach, un Lamborghini Urus Mansory, un BMW X6, un Aston Martin Rapide, un Bentley Continental GT, un Bentley Bentayga şi un Ferrari F12 Berlinetta.

