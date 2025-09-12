Jurnal Antena Sport | Acasă crește încrederea - Antena Sport

Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români

U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start

Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat”

Video Jurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu

Video Jurnal Antena Sport | Nu e cu supărare la Craiova

Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1

1

EXCLUSIV Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României

2

Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT”

3

FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă

4

UPDATE Mircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu

5

Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru

6

Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”