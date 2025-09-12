Jurnal Antena Sport | Acasă crește încrederea - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Acasă crește încrederea

CSM București vrea prima victorie a sezonului în Liga Campionilor!

 

20:43
Chelsea, un nou transfer de top! Londonezii s-au înțeles cu un atacant care a făcut spectacol în Ligue 1
20:30
VideoJurnal Antena Sport | Nu e cu supărare la Craiova
20:27
VideoJurnal Antena Sport | O nouă ședință pentru Lucescu
20:02
Cristi Chivu s-a enervat la conferința de presă! Mesaj dur înainte de Juventus – Inter: “M-am săturat”
19:35
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
19:22
Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 3 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!”