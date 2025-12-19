Bologna - Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei - Antena Sport

Închide meniul
Bologna - Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei

Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei

Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 16:00

Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00). Cristi Chivu luptă pentru finala Supercupei Italiei

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Bologna și Inter se vor întâlni în această seară pe King Saud University Stadium în cea de-a doua semifinală a Supercupei Italiei. În primul meci din penultimul act, campioana Napoli a învins-o pe AC Milan joi seara.

Duelul de la Riad dintre Bologna și Inter se va juca de la ora 21:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Bologna – Inter LIVE TEXT (21:00)

Italia continuă și în acest sezon să își desășoare Supercupa Italiei în formatul cu patru echipe unde se regăsesc campioana, vicecampioana și cele două finaliste din sezonul precedent al Cupei Italiei. Interul lui Cristi Chivu urmează să intre în scenă în această seară contra câștigătoarei Coppa Italia, Bologna, care a învins-o anul trecut în ultimul act pe AC Milan.

“Nerazzurrii” vin în competiție din postura de vicecampioni, la capătul unui sezon în care au ratat toate trofeele, deși au fost în cursa pentru o triplă istorică. Acum, cu antrenorul român pe bancă, trupa de pe Meazza trece printr-o formă bună, fiind în acest moment pe primul loc în Serie A.

De cealaltă parte, Bologna lui Vincenzo Italiano e pe locul 6, la opt puncte de lider. Cele două formații nu au apucat momentan să se întâlnească în acest sezon în campionat, astfel că partida din Arabia Saudită va fi prima din stagiunea 2025/26 dintre cele două.

În ceea ce privește capitolul “Supercupe”, Bologna nu are niciuna în palmares, în timp ce Inter e una dintre cele mai titrate echipe, cu opt la număr, singura echipă cu mai multe fiind Juventus, care are nouă. Cine se va impune astăzi în partida de la Riad o va întâlni pe Napoli în finala competiției.

Echipele probabile la Bologna – Inter

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumi, Miranda – Moro, Pobega – Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi – Castro
Antrenor: Vincenzo Italiano

Inter (3-5-2): J. Martinez – Bisseck, De Vrij, Bastoni – Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco – Bonny, Thuram
Antrenor: Cristian Chivu

