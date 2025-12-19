Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA

Veste excelentă pentru Ovidiu Hațegan! Anunțul făcut de FIFA

Daniel Işvanca Publicat: 19 decembrie 2025, 16:15

Ovidiu Hațegan / SPORT PICTURES

Campionatul Mondial din 2026 va fi evenimentul verii, iar competiția va fi transmisă în direct în Universul Antena. FIFA nu a definitivat lista arbitrilor care vor oficia la turneul final de anul viitor, însă sunt vești bune pentru cei români.

Forul internațional a publicat lista preliminară a arbitrilor VAR care ar putea oficia la Cupa Mondială, iar Ovidiu Hațegan se află și el pe această listă extinsă.

Ovidiu Hațegan, la un pas de a arbitra la World Cup 2026

După ce a întâmpinat mai multe probleme de sănătate, Ovidiu Hațegan a luat decizia de a renunța la titulatura de arbitru de centru și s-a specializat pe partea de VAR.

Experiența sa contează mult în ochii celor de la FIFA, care au luat decizia de a-l include pe acesta pe o listă preliminară pentru a oficia la Campionatul Mondial de anul viitor.

Acesta va lua parte la seminariile programate în lunile ianuarie și februarie, iar acolo va fi evaluat și școlit, înainte de a fi anunțată lista finală pentru turneul final.

