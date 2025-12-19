Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: "Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani" - Antena Sport

Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani.

“Bine măcar că am aterizat cu bine. E singurul lucru bun pe care l-am avut în ultima perioadă, faptul că am aterizat cu bine. E normal să fim supărați, e un sfârșit de campanie. Într-adevăr, au fost și foarte multe lucruri pozitive. Partea negativă este faptul că am fost aproape de calificarea în primăvară, iar pentru doar câteva minute nu s-a întâmplat lucrul acesta.

Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK

Am o experiență mare, de 52 de ani în fotbal. Am fost fotbalist, antrenor, iar de câțiva ani sunt președinte, dar ceea ce ni s-a întâmplat nouă joia trecută și joia aceasta… Sunt într-o conlucrare, într-o legătură directă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani, ca totul să fie împotriva ta.

Șansa aceea pe care o aveai din rezultatele indirecte, și aia să fie în defavoarea ta… S-au legat toate, autogoluri, penalty-uri ratate! Când te uiți pe istoricul rezultatelor… Nu pot să înțeleg și să accept! Nu ai ce face, asta este viața”, a spus Cârţu, citat de fanatik.ro.

Sorin Cârţu a criticat şi arbitrajul

Giorgi Kruashvili a fost arbitrul pe care Cârţu l-a acuzat că nu ş-a eliminat pe Vida după intrarea dură la Assad Al Hamlawi, încă în minutul 4. Mai mult, fostul mare jucător a vorbit şi despre cele 8 minute de prelungiri.