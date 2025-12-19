Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: "Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: "Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani"

Conference League

Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: “Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani”

Dan Roșu Publicat: 19 decembrie 2025, 15:37

Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK: Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani

Sorin Cârţu, pe banca Universităţii Craiova - Sport Pictures

Sorin Cârţu (70 de ani) a vorbit cu greu despre meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova, pierdut dramatic de olteni (3-2), după două goluri încasate după minutul 90+8. Craiovenii au pierdut astfel calificarea în play-off-ul pentru optimile Conference League, într-un mod pe care Cârţu nu l-a întâlnit în 52 de ani.

“Bine măcar că am aterizat cu bine. E singurul lucru bun pe care l-am avut în ultima perioadă, faptul că am aterizat cu bine. E normal să fim supărați, e un sfârșit de campanie. Într-adevăr, au fost și foarte multe lucruri pozitive. Partea negativă este faptul că am fost aproape de calificarea în primăvară, iar pentru doar câteva minute nu s-a întâmplat lucrul acesta.

Sorin Cârţu, în pragul disperării după dezastrul Craiovei cu AEK

Am o experiență mare, de 52 de ani în fotbal. Am fost fotbalist, antrenor, iar de câțiva ani sunt președinte, dar ceea ce ni s-a întâmplat nouă joia trecută și joia aceasta… Sunt într-o conlucrare, într-o legătură directă. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în 52 de ani, ca totul să fie împotriva ta.

Șansa aceea pe care o aveai din rezultatele indirecte, și aia să fie în defavoarea ta… S-au legat toate, autogoluri, penalty-uri ratate! Când te uiți pe istoricul rezultatelor… Nu pot să înțeleg și să accept! Nu ai ce face, asta este viața”, a spus Cârţu, citat de fanatik.ro. 

Sorin Cârţu a criticat şi arbitrajul

Giorgi Kruashvili a fost arbitrul pe care Cârţu l-a acuzat că nu ş-a eliminat pe Vida după intrarea dură la Assad Al Hamlawi, încă în minutul 4. Mai mult, fostul mare jucător a vorbit şi despre cele 8 minute de prelungiri.

“În schimb, gruparea aceasta de haiduci, au venit la haiducie la partida asta. Vreau să spun că orice brigadă de arbitri dintr-un fotbal civilizat n-ar fi acceptat ce s-a întâmplat în minutul 4, cu faultul acela grosolan.

Și la noi, în România, dacă jucam cu FCSB și era Costreie la VAR, tot îl chema pe arbitrul central! Așa ceva nu se poate! A fost o haiducie, prelungiri… Au fost golul acela în minutul 90+8, după ce a dat doar 8 minute prelungiri.

Toată banca lor făcea semne ca rezultatul să fie conservat, pentru că ei erau calificați la 2-2. Doar arbitrul nu a vrut, și-a dorit să iasă în evidență. Asta a fost impresia pe care a lăsat-o, părea să fie pornit împotriva noastră din minutul 4 și până s-a terminat”, a mai spus Sorin Cârţu.

