Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Neymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat Mondial
Video

Neymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat Mondial

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 1:49

Comentarii

Neymar plânge pe teren

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Neymar a plâns în hohote la finalul meciului Brazilia – Norvegia 1-2, care a dus la eliminarea Selecao de la Campioatul Mondial 2026, încă din faza optimilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neymar a fost introdus pe teren în minutul 67 şi a fost nevoit să privească neputincios la spectacolul pus în scenă de Erling Haaland, care a reuşit o dublă de vis, prin care a ajuns la cota 7 goluri la acest Mondial.

Neymar a plâns pe teren după eliminarea de la Campionatul Mondial 2026

Neymar a primit şansa de a marca un gol din penalty, spre finalul prelungirilor. Starul lui Santos a marcat, dar sud-americanii nu au mai avut timp de mai mult, fiind astfel eliminaţi încă din optimi.

La final, Neymar a fost cu greu consolat de colegii săi. A plâns pe teren după ce, mai mult ca sigur, a disputat ultimul său meci la un Campionat Mondial.

Pentru Neymar, acesta a fost al 80-lea gol pentru naţionala Braziliei, în cele 130 de selecţii adunate.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Observator
"Țipete ca și cum ar cere ajutor". Fetița din Oradea căzută de la etaj, auzită de vecini. Părinţii dormeau
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat transferul
1:36 6 iul.

Trei concluzii după Brazilia – Norvegia 1-2: Drumul de la Ronaldinho la Martinelli și „bestia” Haaland
1:36 6 iul.

Haaland, Mbappe, Messi! Cum arată clasamentul golgheterilor de la Cupa Mondială 2026
1:33 6 iul.

Dezastru pentru Brazilia! De 36 de ani nu i se mai întâmplase așa ceva cvintuplei campioane mondiale
0:59 6 iul.

Erling Haaland, de neoprit în Brazilia – Norvegia! “Vikingul” a distrus samba cu o dublă
0:54 6 iul.

VIDEOBrazilia – Norvegia 1-2! Șoc la Cupa Mondială! Erling Haaland i-a dus pe viking în sferturi
0:47 6 iul.

Doar cinci meciuri a rezistat. Un nou selecţioner şi-a dat demisia după Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 UPDATEFIFA, o nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. Ce se întâmplă cu arbitrul la Campionatul Mondial 2 Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi 3 “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB 4 „Trebuie să ai tupeu să spui asta!” Marocanilor nu le-a venit să creadă declarația lui Marsch la finalul meciului 5 “A fost festival!” Belgienii nu au avut milă de FCSB nici după meci. Umilinţă totală cu Union SG 6 OFICIAL | Real Madrid a rezolvat al patrulea transfer al verii. L-a cumpărat pe Denzel Dumfries de la Inter
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român