Neymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat Mondial

Neymar a plâns în hohote la finalul meciului Brazilia – Norvegia 1-2, care a dus la eliminarea Selecao de la Campioatul Mondial 2026, încă din faza optimilor.
Neymar a fost introdus pe teren în minutul 67 şi a fost nevoit să privească neputincios la spectacolul pus în scenă de Erling Haaland, care a reuşit o dublă de vis, prin care a ajuns la cota 7 goluri la acest Mondial.
Neymar a plâns pe teren după eliminarea de la Campionatul Mondial 2026
Neymar a primit şansa de a marca un gol din penalty, spre finalul prelungirilor. Starul lui Santos a marcat, dar sud-americanii nu au mai avut timp de mai mult, fiind astfel eliminaţi încă din optimi.
La final, Neymar a fost cu greu consolat de colegii săi. A plâns pe teren după ce, mai mult ca sigur, a disputat ultimul său meci la un Campionat Mondial.
Pentru Neymar, acesta a fost al 80-lea gol pentru naţionala Braziliei, în cele 130 de selecţii adunate.
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