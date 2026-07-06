Înlocuitor pentru Ronald Koeman la naționala Olandei! Primele discuții au avut deja loc. Cine este principalul candidat

Naționala de fotbal a Olandei a fost eliminată încă din faza șaisprezecimilor la Campionatul Mondial, după ce a pierdut la loviturile de departajare în fața selecționatei din Maroc.

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Soarta lui Ronald Koeman a fost decisivă după acest rezultat, iar acum Federația a început deja căutările pentru aducerea imediată a unui înlocuitor.

Cine este favorit să îl înlocuiască pe Ronald Koeman

Ronald Koeman este istorie pe banca naționalei Olandei, după parcursul sub așteptări al ”Portocalei Mecanice” de la acest Campionat Mondial.

Federația a început deja discuțiile pentru aducerea unui înlocuitor, iar cel mai important nume de pe listă este nimeni altul decât Arne Slot, tehnicianul care a rămas fără angajament după despărțirea de Liverpool.

Potrivit SkySportDE, antrenorul în vârstă de 47 de ani ar fi candidatul ideal pentru preluarea selecționatei olandeze. El le-a mai antrenat în trecut pe AZ Alkmaar și Feyenoord Rotterdam.