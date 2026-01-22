Jurnal Antena Sport | Botoşani vrea să dea lovitura cu liderul Universitatea Craiova - Antena Sport

Închide meniul
Jurnal Antena Sport | Botoşani vrea să dea lovitura cu liderul Universitatea Craiova

Botoşaniul a paralizat de frig la Miercurea Ciuc, unde a pierdut. Dar vrea să dea lovitura la Craiova, cu liderul campionatului. 

22:33
Daniel Bîrligea nu va juca în meciul cu Fenerbahce! Atacantul lui Gigi Becali a „recidivat” la Zagreb
22:31
Dinamo Zagreb, două goluri în patru minute în meciul cu FCSB. Apărarea campioanei, făcută șah-mat
22:27
Întrebat dacă Dinamo poate cuceri un trofeu în acest sezon, Florentin Petre le-a făcut o promisiune fanilor!
22:03
Mihai Stoica, surprins de ce s-a întâmplat pe stadionul lui Dinamo Zagreb, la meciul cu FCSB: „N-am mai văzut așa ceva”
22:01
PAOK, cu un pas mai aproape de „primăvara” europeană! Victorie mare pentru Răzvan Lucescu
21:27
VideoJurnal Antena Sport | Luca Băsceanu are fotbalul în sânge. De la 5 ani s-a dus la academia lui Hagi
