Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: "E foarte bun. Rămâne liber" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber”

Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 10:35

Comentarii
Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: E foarte bun. Rămâne liber

Mihai Stoica, FCSB / Profimedia

Mihai Stoica (60 de ani) a găsit primul transfer pentru FCSB la vară. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a anunţat că se va relua pista ratată în perioada de mercato de iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a dezvăluit că Lindon Emerllahu a fost pe lista de transferuri de la FCSB, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri, după ce fostul mijlocaş de la CFR Cluj a ales să se transfere în Ucraina.

Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru FCSB la vară

Mihai Stoica a mai declarat că în vară se vor relua negocierile privind transferul unui mijlocaş, căruia nu a vrut să-i ofere numele. MM a dat asigurări că jucătorul “e foarte bun” şi are un profil mai defensiv decât Lindon Emerllahu.

“Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina.

Doar că am pierdut timp, foarte mult timp. Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.

Reclamă
Reclamă

Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

  • Ofri Arad, Andre Duarte şi Joao Paulo sunt cei trei jucători transferaţi de FCSB în iarnă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Observator
Răsadurile pe care producătorii pariază pentru recolte bogate la vară. Vânzările au început în sere
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
Fanatik.ro
Cum l-a pierdut Universitatea Craiova pe golgheterul Jovo Lukic: „Nu avem niciun regret! Avem cea mai puternică linie de atac din România”
13:06
Ce echipă e favorită să câştige Champions League, după turul optimilor. Verdictul specialiştilor
12:51
Ţiţi Dumitriu nu are dubii: “Gigi Becali îi va spune lui Mirel Rădoi echipa de start la FCSB”
12:28
Încasează zeci de milioane, dar cheltuie cu cap! Secretul lui Bodø/Glimt, unde 35% din minute le joacă localnicii
12:22
Ultimele veşti despre situaţia jucătorilor accidentaţi de la Dinamo, înaintea derby-urilor din play-off. Când revine Boateng
12:14
VIDEOKawhi Leonard, 45 de puncte în Minnesota Timberwolves – LA Clippers 128 – 153
12:01
Suma uriaşă pe care Gigi Becali o investeşte în transferuri, la FCSB. Rădoi şi Adi Ilie pregătesc revoluţia
Vezi toate știrile
1 S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului” 2 Gică Popescu ştie cine îl poate învinge pe Răzvan Burleanu în lupta pentru şefia FRF: “Unul singur” 3 Ce fost jucător de la Rapid a adus Mirel Rădoi la FCSB. A dat echipa în judecată, după şapte sezoane bifate în Giuleşti 4 Liber la FCSB! Ce anunţ face Iuliu Mureșan despre transferul lui Matei Ilie 5 Rapid vrea să transfere atacantul momentului din Liga 1! Şi FCSB s-a interesat de el 6 Gigi Becali a rostit trei nume: Băluță, Cicâldău şi Macalou! “Am făcut ce am vrut eu…”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”