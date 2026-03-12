Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: "E foarte bun. Rămâne liber" - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) a găsit primul transfer pentru FCSB la vară. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a anunţat că se va relua pista ratată în perioada de mercato de iarnă.
Mihai Stoica a dezvăluit că Lindon Emerllahu a fost pe lista de transferuri de la FCSB, însă mutarea a picat pe ultima sută de metri, după ce fostul mijlocaş de la CFR Cluj a ales să se transfere în Ucraina.
Mihai Stoica a mai declarat că în vară se vor relua negocierile privind transferul unui mijlocaş, căruia nu a vrut să-i ofere numele. MM a dat asigurări că jucătorul “e foarte bun” şi are un profil mai defensiv decât Lindon Emerllahu.
“Nu am nicio vină în iarnă, a fost un concurs de împrejurări ieșit din comun. Gigi a vrut mijlocaș central, am fost concentrați pe Emerllahu și în ultima clipă a plecat în Ucraina, deși aveam informații că el nu vrea să meargă în Ucraina.
Doar că am pierdut timp, foarte mult timp. Apoi am mers pe o altă pistă, pe care putem să o accesăm acum în vară, un alt mijlocaș foarte, foarte bun. Patronul echipei a spus că nu e de vânzare, el fiind împrumutat la echipa respectivă, eu crezând că o să-l vândă, pentru că din vară era liber. Nu s-a putut.
Din vară rămâne liber, puțin mai defensiv decât Emerllahu, e foarte, foarte bun. Am întârziat, e adevărat, dar nu din vina mea, nu am vrut să vin cu un jucător doar ca să îl luăm așa”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
