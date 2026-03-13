Eroul lui FC Argeș, mesaj către contestatari după 1-0 la Craiova: „Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici”

Daniel Işvanca Publicat: 13 martie 2026, 22:39

Eroul lui FC Argeș, mesaj către contestatari după 1-0 la Craiova: Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici”

Jucătorii de la FC Argeș / SPORT PICTURES

FC Argeș are parte de un start incredibil de play-off, piteștenii reușind să se impună pe terenul liderului Universitatea Craiova, scor 1-0. Echipa antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura în prima repriză și a rezistat asaltului oltenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără Filipe Coelho pe bancă, suspendat, „leii” din Bănie au suferit mult în zona de la centrul terenului, lucru care s-a văzut în mai toate acțiunile din timpul partidei.

Bettaieb a închis gurile contestatarilor

Fc Argeș a produs prima surpriză din acest play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în jocul care a deschis această etapă.

Bettaieb a marcat unicul gol al partidei cu o execuție de senzație, iar după meci acesta a avut un mesaj pentru contestatarii formației nou promovate.

„A fost uimitor, suntem fericiți că jucăm în play-off. Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici. Am dat totul, ca și în sezonul regulat. E puțin diferit, nu e ușor să joci la Craiova și să marchezi. Nu pot explica golul, e o execuție.

Reclamă
Reclamă

Îmi place să joc. Este abia începutul play-off-ului. Vom lua meci cu meci, ca în sezonul regulat. Nu am schimbat nimic, asta am jucat tot sezonul, totul e să dăm 100% la fiecare meci. Totul a venit din partea echipei”, a declarat Bettaieb, potrivit digisport.ro.

Reclamă
