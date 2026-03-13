Eroul lui FC Argeș, mesaj către contestatari după 1-0 la Craiova: „Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici”

FC Argeș are parte de un start incredibil de play-off, piteștenii reușind să se impună pe terenul liderului Universitatea Craiova, scor 1-0. Echipa antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura în prima repriză și a rezistat asaltului oltenilor.

Fără Filipe Coelho pe bancă, suspendat, „leii” din Bănie au suferit mult în zona de la centrul terenului, lucru care s-a văzut în mai toate acțiunile din timpul partidei.

Bettaieb a închis gurile contestatarilor

Bettaieb a marcat unicul gol al partidei cu o execuție de senzație, iar după meci acesta a avut un mesaj pentru contestatarii formației nou promovate.

„A fost uimitor, suntem fericiți că jucăm în play-off. Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici. Am dat totul, ca și în sezonul regulat. E puțin diferit, nu e ușor să joci la Craiova și să marchezi. Nu pot explica golul, e o execuție.