Eroul lui FC Argeș, mesaj către contestatari după 1-0 la Craiova: „Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici”

FC Argeș are parte de un start incredibil de play-off, piteștenii reușind să se impună pe terenul liderului Universitatea Craiova, scor 1-0. Echipa antrenată de Bogdan Andone a dat lovitura în prima repriză și a rezistat asaltului oltenilor.
Fără Filipe Coelho pe bancă, suspendat, „leii” din Bănie au suferit mult în zona de la centrul terenului, lucru care s-a văzut în mai toate acțiunile din timpul partidei.
Bettaieb a închis gurile contestatarilor
Fc Argeș a produs prima surpriză din acest play-off, după ce s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, în jocul care a deschis această etapă.
Bettaieb a marcat unicul gol al partidei cu o execuție de senzație, iar după meci acesta a avut un mesaj pentru contestatarii formației nou promovate.
„A fost uimitor, suntem fericiți că jucăm în play-off. Am vrut să arătăm că nu suntem degeaba aici. Am dat totul, ca și în sezonul regulat. E puțin diferit, nu e ușor să joci la Craiova și să marchezi. Nu pot explica golul, e o execuție.
Îmi place să joc. Este abia începutul play-off-ului. Vom lua meci cu meci, ca în sezonul regulat. Nu am schimbat nimic, asta am jucat tot sezonul, totul e să dăm 100% la fiecare meci. Totul a venit din partea echipei”, a declarat Bettaieb, potrivit digisport.ro.
- Ștefan Baiaram surprinde, după Craiova – FC Argeș 0-1: „Împreună putem lua campionatul”
- Gică Craioveanu, descumpănit după eșecul cu FC Argeș: „Cel mai modest meci din acest sezon”
- “Se bate Argeş la titlu?” Răspunsul lui Andone, după ce echipa lui a produs una din surprizele campionatului!
- “Sunteţi în luptă pentru campionat?” Răspunsul lui Mario Tudose după victoria surprinzătoare cu Craiova!
- Alex Cidâldău, dărâmat după Craiova – FC Argeș 0-1: „S-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți”