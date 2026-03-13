“Sunteţi în luptă pentru campionat?” Răspunsul lui Mario Tudose după victoria surprinzătoare cu Craiova!

Mario Tudose (21 de ani) a început să râdă atunci când a venit vorba despre o primă după victoria surprinzătoare cu Universitatea Craiova.

El a spus că jucătorii Argeşului vor încerca să obţină de la conducere o primă cât mai mare, având în vedere că au învins liderul.

Mario Tudose, despre o primă după victoria cu Universitatea Craiova: “Încercăm să scoatem cât mai mult”

Tudose a fost precaut în privinţa şanselor la titlu ale piteştenilor, chiar dacă ei au urcat provizoriu pe locul 2, fiind la egalitate cu Rapid şi la 2 puncte de Craiova.

“Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună. Cu siguranţă Craiova se va bate la campionat până în ultima etapă. Cred că suntem a doua echipă, dacă nu greşesc, care câştigă aici sezonul acesta. E un lucru foarte bun pentru noi, e meritoriu pentru noi şi ne bucurăm foarte mult.

(n.r: Sunteţi şi voi în luptă pentru campionat?) Suntem în primele 6, am urcat acum în clasament, cu victoria asta, dar noi luăm meci cu meci, pas cu pas. E greu să spui că te baţi la campionat deocamdată. E prima etapă, mai sunt 9 jocuri şi sperăm să obţinem cât mai multe puncte.