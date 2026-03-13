“Sunteţi în luptă pentru campionat?” Răspunsul lui Mario Tudose după victoria surprinzătoare cu Craiova!

Mario Tudose (21 de ani) a început să râdă atunci când a venit vorba despre o primă după victoria surprinzătoare cu Universitatea Craiova.
El a spus că jucătorii Argeşului vor încerca să obţină de la conducere o primă cât mai mare, având în vedere că au învins liderul.
Mario Tudose, despre o primă după victoria cu Universitatea Craiova: “Încercăm să scoatem cât mai mult”
Tudose a fost precaut în privinţa şanselor la titlu ale piteştenilor, chiar dacă ei au urcat provizoriu pe locul 2, fiind la egalitate cu Rapid şi la 2 puncte de Craiova.
“Ştiam că întâlnim o echipă foarte bună. Cu siguranţă Craiova se va bate la campionat până în ultima etapă. Cred că suntem a doua echipă, dacă nu greşesc, care câştigă aici sezonul acesta. E un lucru foarte bun pentru noi, e meritoriu pentru noi şi ne bucurăm foarte mult.
(n.r: Sunteţi şi voi în luptă pentru campionat?) Suntem în primele 6, am urcat acum în clasament, cu victoria asta, dar noi luăm meci cu meci, pas cu pas. E greu să spui că te baţi la campionat deocamdată. E prima etapă, mai sunt 9 jocuri şi sperăm să obţinem cât mai multe puncte.
Am avut atitudine, n-am renunţat la niciun duel, ne-am bătut pentru fiecare minge, cum facem în fiecare meci. Cred că ăsta e principalul nostru atu. Suntem o echipă foarte muncitoare şi ne merităm locul în play-off.
Desigur că a fost presiune, la fiecare atac pe ei îi încurajau, pe noi ne huiduiau, dar presiunea asta s-a simţit şi la ei şi cred că nu le-a ieşit jocul foarte-foarte bine.
Majoritatea nu ne dădeau şanse nici să intrăm în play-off, darămite să luăm puncte aici. Noi ne gândim la fiecare meci în parte, încercăm să ne detaşăm de ce spune lumea, că suntem aici şi pierdem toate meciurile. Luăm meci cu meci şi se vede, uite că am reuşit să facem şi primele 3 puncte.
(n.r: Se suplimentează primele după o astfel de victorie?) După fiecare meci domnul preşedinte are pregătită o primă bună pentru noi. Noi încercăm să scoatem cât mai mult, e normal (n.r: râde). Cred că merităm, v-am zis, suntem a doua echipă care câştigăm aici”, a declarat Mario Tudose pentru digisport.ro.
Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1
Echipa FC Argeş a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, liderul din Liga 1, Universitatea Craiova, în primul meci al play-off-ului.
După tatonările de început de meci, cu şuturi trimise peste poartă de Raţă şi Baiaram. Golul a picat în poarta gazdelor, în minutul 26. Bettaieb a primit în interiorul careului, a stopat mingea pe piept şi a înscris fulgerător cu dreptul, din voleu, portarul Laurenţiu Popescu neavând reacţie. Craiovenii au trecut pe lângă egalare în minutul 31, când Al Hamlawi nu a ajuns la mingea trimisă în faţa porţii de Baiaram. Căbuz l-a blocat pe Carlos Mora în minutul 44 şi a fost 1-0 pentru oaspeţi la pauză.
Ricardo Matos a scăpat singur cu Popescu, în minutul 61, dar nu a putut finaliza, iar oltenii au trimis mingea în poartă, în minutul 73, prin Cicâldău, dar, după aproape trei minute de aşteptare, golul nu a fost validat din cauza unei poziţii de ofsaid la Băsceanu. Până la final Craiova s-a agitat în atac fără claritate şi play-off-ul începe cu o supriză uriaşă. Outsiderul perfect, FC Argeş, câştigă în Bănie, cu 1-0, şi intră în lupta pentru titlu. În clasament Craiova conduce cu 30 de puncte, urmată de FC Argeş şi Rapid, ambele cu câte 28 de puncte.
