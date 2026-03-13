Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”

Ionuţ Radu a fost în centrul atenţiei la finalul partidei dintre Celta Vigo şi Lyon, din manşa tur a optimilor de finală Europa League, încheiată la egalitate, scor 1-1. În minutul 87, Endrick, jucătorul împrumutat de Real Madrid la formaţia din Ligue 1, a şutat de la marginea careului, iar portarul român a scăpat balonul în poartă.

Eroarea lui Radu i-a costat pe spanioli, care au obţinut doar o remiză în tur, după ce au condus încă din minutul 25, atunci când Rueda a deschis scorul. Mai mult, eroarea lui Radu a eclipsat partida bună făcută de portarul român, care a avut patru intervenţii foarte bune în repriza a doua a meciului.

Antrenorul lui Celta Vigo l-a apărat pe Ionuţ Radu, după gafa din Celta Vigo – Lyon 1-1

Chiar şi în aceste condiţii, Claudiu Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, a avut un discurs superb la finalul partidei şi a fost alături de portarul naţionalei României. El a lăudat prestaţia lui Radu din partidă şi a subliniat sezonul foarte bun pe care acesta îl are în acest sezon la formaţia din La Liga:

“Sunt foarte mândru de meciul pe care l-a făcut. A dominat multe situații specifice portarului în jocul aerian și în protejarea spațiului din spatele defensivei. A început jocul cu mult discernământ în prima repriză și a avut intervenții de mare merit.

Este păcat că i-a scăpat, probabil, cea mai simplă fază. Face un sezon strălucitor și a făcut un meci mare”, a declarat Claudiu Claudio Giraldez, potrivit as.com.