Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”

Ionuţ Radu a fost în centrul atenţiei la finalul partidei dintre Celta Vigo şi Lyon, din manşa tur a optimilor de finală Europa League, încheiată la egalitate, scor 1-1. În minutul 87, Endrick, jucătorul împrumutat de Real Madrid la formaţia din Ligue 1, a şutat de la marginea careului, iar portarul român a scăpat balonul în poartă.
Eroarea lui Radu i-a costat pe spanioli, care au obţinut doar o remiză în tur, după ce au condus încă din minutul 25, atunci când Rueda a deschis scorul. Mai mult, eroarea lui Radu a eclipsat partida bună făcută de portarul român, care a avut patru intervenţii foarte bune în repriza a doua a meciului.
Antrenorul lui Celta Vigo l-a apărat pe Ionuţ Radu, după gafa din Celta Vigo – Lyon 1-1
Chiar şi în aceste condiţii, Claudiu Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, a avut un discurs superb la finalul partidei şi a fost alături de portarul naţionalei României. El a lăudat prestaţia lui Radu din partidă şi a subliniat sezonul foarte bun pe care acesta îl are în acest sezon la formaţia din La Liga:
“Sunt foarte mândru de meciul pe care l-a făcut. A dominat multe situații specifice portarului în jocul aerian și în protejarea spațiului din spatele defensivei. A început jocul cu mult discernământ în prima repriză și a avut intervenții de mare merit.
Este păcat că i-a scăpat, probabil, cea mai simplă fază. Face un sezon strălucitor și a făcut un meci mare”, a declarat Claudiu Claudio Giraldez, potrivit as.com.
Pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo urmează meciul din deplasare, cu Betis Sevilla, după care va avea loc returul de la Lyon, pentru calificarea în sferturile de finală Europa League.
