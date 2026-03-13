Home | Fotbal | Europa League | Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”

Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru”

Alex Masgras Publicat: 13 martie 2026, 8:39

Comentarii
Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: Sunt mândru

Ionuţ Radu, în Celta Vigo - Lyon / Profimedia

Ionuţ Radu a fost în centrul atenţiei la finalul partidei dintre Celta Vigo şi Lyon, din manşa tur a optimilor de finală Europa League, încheiată la egalitate, scor 1-1. În minutul 87, Endrick, jucătorul împrumutat de Real Madrid la formaţia din Ligue 1, a şutat de la marginea careului, iar portarul român a scăpat balonul în poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eroarea lui Radu i-a costat pe spanioli, care au obţinut doar o remiză în tur, după ce au condus încă din minutul 25, atunci când Rueda a deschis scorul. Mai mult, eroarea lui Radu a eclipsat partida bună făcută de portarul român, care a avut patru intervenţii foarte bune în repriza a doua a meciului.

Antrenorul lui Celta Vigo l-a apărat pe Ionuţ Radu, după gafa din Celta Vigo – Lyon 1-1

Chiar şi în aceste condiţii, Claudiu Claudio Giraldez, antrenorul lui Celta Vigo, a avut un discurs superb la finalul partidei şi a fost alături de portarul naţionalei României. El a lăudat prestaţia lui Radu din partidă şi a subliniat sezonul foarte bun pe care acesta îl are în acest sezon la formaţia din La Liga:

“Sunt foarte mândru de meciul pe care l-a făcut. A dominat multe situații specifice portarului în jocul aerian și în protejarea spațiului din spatele defensivei. A început jocul cu mult discernământ în prima repriză și a avut intervenții de mare merit.

Este păcat că i-a scăpat, probabil, cea mai simplă fază. Face un sezon strălucitor și a făcut un meci mare”, a declarat Claudiu Claudio Giraldez, potrivit as.com.

Reclamă
Reclamă

Pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo urmează meciul din deplasare, cu Betis Sevilla, după care va avea loc returul de la Lyon, pentru calificarea în sferturile de finală Europa League.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Observator
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
9:01

Valentin Costache a cucerit primul său trofeu la noua echipă după doar trei meciuri. Imaginile bucuriei
8:34

“Îi veți cere lui Mirel Rădoi primul 11?”. Cum a reacționat Gigi Becali: “Nu știam să citesc fraze complicate”
8:14

Mercedes versus Ferrari, frontul nevăzut. Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Chinei
8:00

George Russell, cel mai rapid în unica sesiune de antrenamente din China. Calificările pentru sprint sunt la 09:30
0:05

Ionuț Radu, gafă uriașă în Celta Vigo – Olympique Lyon. Portarul român a comis-o în minutul 88
0:00

Celje – AEK Atena 0-4. Răzvan Marin, 2 pase de gol. Andrei Raţiu, e şi el cu un pas în sferturile Conference League
Vezi toate știrile
1 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 2 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 3 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun” 4 Filipe Coelho a auzit ce a spus Mirel Rădoi despre el și nu s-a ferit să dea replica: “Al meu? Nu” 5 Foto“Cea mai frumoasă fată din lume”, gata de nuntă. S-a logodit cu un bărbat celebru 6 Mircea Lucescu a luat o decizie importantă! Cine va fi rezerva lui Nicușor Bancu la barajul României cu Turcia
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”