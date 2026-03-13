Gest neașteptat al fanilor olteni! Ștefan Baiaram, huiduit la ieșirea de pe teren în Craiova – FC Argeș 0-1

Universitatea Craiova a avut un start neașteptat de play-off, iar oltenii pot chiar să piardă prima poziție din clasament, după doar o etapă disputată,

Formația antrenată de Filipe Coelho a suferit un eșec șocant pe teren propriu contra celor de la FC Argeș, lovitura de grație fiind dată de Bettaieb.

Ștefan Baiaram, huiduit de fani la meciul cu FC Argeș

Universitatea Craiova a început cum nu se putea mai prost acest play-off. Fără Filipe Coelho pe bancă, suspendat pentru acest joc, oltenii au pierdut pe teren propriu cu FC Argeș.

Ștefan Baiaram a evoluat 83 de minute în acest joc, după care a fost schimbat cu Houri. În momentul în care a ieșit de pe teren, fotbalistul din Bănie a fost huiduit de către fani.

Gestul suporterilor olteni a fost unul clar, în situația în care evoluția starului a fost una modestă, la fel ca cea a coechipierilor săi.