Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. „Vulturii” detonează „bomba” în Bănie! Oltenii pot pierde primul loc

FC Argeș a produs cea mai mare surpriză a primei etape de play-off, după ce a reușit o victorie de senzație pe terenul liderului Universitatea Craiova, scor 1-0.

Reușita lui Bettaieb a adus trei puncte uriașe pentru formația antrenată de Bogdan Andone, care se află la prima prezență în play-off, fiind singura echipă care reușește această performanță din postura de nou promovată.

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Final de meci!

Min. 73: Gol anulat Craiova! Oltenii au introdus mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 47: O primă ocazie de gol pentru formația gazdă! Luca Băsceanu șutează pe lângă poartă din interiorul careului.