Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1. „Vulturii” detonează „bomba” în Bănie! Oltenii pot pierde primul loc

Andrei Nicolae Publicat: 13 martie 2026, 22:26

Universitatea Craiova - FC Argeș / SPORT PICTURES

FC Argeș a produs cea mai mare surpriză a primei etape de play-off, după ce a reușit o victorie de senzație pe terenul liderului Universitatea Craiova, scor 1-0.

Reușita lui Bettaieb a adus trei puncte uriașe pentru formația antrenată de Bogdan Andone, care se află la prima prezență în play-off, fiind singura echipă care reușește această performanță din postura de nou promovată.

Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

Final de meci! 

Min. 73: Gol anulat Craiova! Oltenii au introdus mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Min. 47: O primă ocazie de gol pentru formația gazdă! Luca Băsceanu șutează pe lângă poartă din interiorul careului.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 45: Assad luftează dintr-o poziție bună.

Min. 31: Dublă-ocazie pentru Craiova! Assad Al-Hamlawi ratează incredibil, iar apoi vine o lovitură de cap prinsă de Căbuz.

Min. 28: Primul șut pe spațiul porții oaspete vine după jumătatea primei reprize. Barbu a șutat modest și balonul a fost reținut de portarul advers.

Min. 26: GOL! Deschidere de scor în Bănie, acolo unde Bettaieb marchează pentru formația piteșteană.

Min. 15: Joc echilibrat după primul sfert de oră. Nu au existat ocazii notabile de gol.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Ion Oblemenco”!

  • Universitatea Craiova: L.Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Al. Crețu, Cicâldău, Bancu – D. Barbu, Al Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Isenko, Lung jr, Fl.Ștefan, Mogoș, Badelj, Stefanovic, Teles, Houri, Băsceanu, Munteanu, Etim, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho
  • FC Argeș: Căbuz – Oancea, Tudose, Sadriu, Borța – Sierra, Garutti, Rață – Rădescu, Matos, Bettaieb. Rezerve: Straton, Crăciun, Idow, Seto, Blagaic, Pîrvu, R. Moldoveanu, Brobbey, Manole, Moldovan, Tofan. Antrenor: Bogdan Andone

Formația lui Filipe Coelho vine după o serie de patru victorii și o remiză, rezultatul de egalitate venind în ultima etapă din sezonul regulat, scor 1-1 cu Rapid. La începutul lunii, oltenii s-au calificat și în semifinalele Cupei României, unde urmează să dea peste Dinamo, astfel că atmosfera din vestiar e una bună.

De cealaltă parte, FC Argeș vine în play-off cu elanul calificării în Top 6, care a fost garanatată după ce a învins-o pe Dinamo în penultima etapă din sezonul regulat. La fel ca adversara ei din această seară, formația piteșteană s-a impus cu 3-2 în sferturile cupei contra Gloriei Bistrița și a acces în “careul de ași”, unde va da peste Universitatea Cluj.

În sezonul regulat, Universitatea Craiova s-a impus în ambele partide, câștigând cu 3-1 pe “Ion Oblemenco” și cu 2-1 la Mioveni.

Echipele probabile la Universitatea Craiova – FC Argeș

Universitatea Craiova (3-4-3): Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Al. Crețu, Bancu – D. Barbu, Nsimba, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Lung jr, Badelj, Etim, Al-Hamlawi, Mogoș, D. Muntean, Fl. Ștefan, Stevanovic, L. Houri

Absenți: T. Băluță, D. Matei, Mekvabishvili (suspendați), M. Rădulescu (accidentat), Băsceanu (incert)

Antrenor: Filipe Coelho

FC Argeș (4-3-3): Căbuz – Tofan, Tudose, Sadriu, Borța – Oancea, Sierra, V. Rață – R. Moldoveanu, Matos, Bettaieb

Rezerve: Straton, Rădescu, Seto, Y. Pîrvu, Idowu, G. Garutti, Blagaic, Micovschi, Adriano Manole, Brobbey

Absenți: Emmers (accidentat), Briceag (suspendat)

Antrenor: Bogdan Andone

