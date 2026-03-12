Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Există speranţe" - Antena Sport

Închide meniul
Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Există speranţe"

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: "Există speranţe"

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe”

Viviana Moraru Publicat: 12 martie 2026, 11:50

Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: Există speranţe

Dennis Politic, la începutul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Mihai Stoica a anunţat ce se întâmplă cu Dennis Politic (26 de ani), după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a oferit toate detaliile despre mijlocaşul împrumutat în iarnă la Hermannstadt.

Mihai Stoica a declarat că “există speranţe” în privinţa lui Dennis Politic, dând astfel de înţeles că acesta ar putea primi din nou şanse la FCSB, după ce i se va încheia împrumutul, în vară.

Ce se întâmplă cu Dennis Politic

Mihai Stoica a subliniat că l-a atenţionat pe Gigi Becali în vară, la momentul transferului lui Dennis Politic la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei era conştient de problemele medicale cu care s-a confruntat fostul căpitan al lui Dinamo.

“Există fotbalişti care se potrivesc la o echipă, pe un anumit stil de joc, într-un anumit ambient. Care este misterul pentru care Eden Hazard nu s-a impus la Real Madrid, în afară de faptul că s-a îngrăşat? Eu nu găsesc explicaţii. Politic a primit şanse la FCSB. El ne-a ajutat pe parcurs. A intrat cu Drita, a scos penalty, a dat un gol în deplasare în Kosovo, a marcat un gol care putea deveni important la Sibiu.

Există speranţe legate de Dennis Politic. Are certe calităţi, dar şi la Dinamo avea probleme fizice: a avut patru rupturi. Eu i-am spus lui Gigi, dar el a ţinut să-l ia. Atunci ajunsese la echipa naţională. Era uşor de remarcat la Dinamo”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

După transferul la Hermannstadt, Dennis Politic a bifat şapte meciuri sub comanda lui Dorinel Munteanu, reuşind să ofere o pasă decisivă în meciul de debut, cu FC Argeş.

La FCSB, Dennis Politic a bifat 24 de meciuri, reuşind să marcheze trei goluri. Mijlocaşul cotat la 1,2 milioane de euro mai are contract cu campioana până în vara lui 2029.

