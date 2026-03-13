Home | Fotbal | Liga 1 | Alex Cidâldău, dărâmat după Craiova – FC Argeș 0-1: „S-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți”

Alex Cidâldău, dărâmat după Craiova – FC Argeș 0-1: „S-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți”

Daniel Işvanca Publicat: 13 martie 2026, 22:58

Comentarii
Alex Cidâldău, dărâmat după Craiova – FC Argeș 0-1: S-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți”

Alex Cicâldău / SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu la începutul play-off-ului, iar echipa antrenată de Filipe Coelho poate pierde și primul loc în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FC Argeș a dat lovitura încă din prima repriză pe ”Ion Oblemenco”, cele trei puncte propulsând-o până pe poziția a doua. După meci, Alexandru Cicâldău a tras concluziile.

Alexandru Cicâldău: „Am început jocul foarte rău”

Eșecul cu FC Argeș a venit ca un adevărat șoc pentru jucătorii Universității Craiova, care au fost de nerecunoscut în fața propriilor suporteri. Baiaram a fost luat la țintă de către aceștia în momentul schimbării.

După fluierul final, Alexandru Cicâldău a încercat să găsească explicații pentru acest rezultat dezamăgitor, acesta fiind vizibil afectat de scorul final de pe tabelă.

„Nicio idee, am început jocul foarte rău, am pierdut un meci pe care trebuia să îl câștigăm. Trebuie să analizăm meciul și să vedem unde am greșit. Poate nu am avut ocazii de gol.. Presiune este, cine nu poate să joace cu presiune… Orice jucător trebuie să joace cu presiune, mai avem 9 finale, trebuie să dăm tot ce avem mai bun și să ieșim învingători.

Reclamă
Reclamă

Toate echipele sunt aproape, poate s-a vorbit prea mult despre faptul că suntem favoriți. Azi nu am câștigat, de mâine trebuie să ne gândim la următorul meci. Era normal să jucăm mai decisiv, mai ales pe final când eram conduși. Am încercat să dăm gol cât mai repede, dar din păcate asta a fost”, a declarat Alexandru Cicâldău, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
