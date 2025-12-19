Jurnal Antena Sport | Chipciu merge în Maramureş în vacanţă! Dezvăluirea lui despre consumul de alcool - Antena Sport

LIVE TEXT FC Botoşani – CFR Cluj 0-1. Ardelenii au avantaj pe tabelă. Cordea ieșit accidentat

Video Jurnal Antena Sport | A venit Moş Crăciun pentru copiii de la academia Rapidului

Anunț uriaș din Italia! Adrian Mutu, salvatorul Fiorentinei: „Fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta”

Video Jurnal Antena Sport | Steaua şi-a premiat sportivii! Talpan a venit cu dosarele şi s-a luat de FRF şi Burleanu

Video Jurnal Antena Sport | Gică Hagi, asaltat de puştii constănţeni, care visează să îi calce pe urme

1

Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”

2

Foto Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor

3

Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine”

4

Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?”

5

Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată

6

Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”