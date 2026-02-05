Închide meniul
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”

Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”

Viviana Moraru Publicat: 5 februarie 2026, 23:12

Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: Asta e promisiunea”

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Gigi Becali a anunțat că i-a mărit salariul lui Matei Popa, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Botoșani, în etapa a 25-a din Liga 1. Patronul campioanei s-a declarat încântat de prestația tânărului portar de 18 ani.  

După victoria cu moldovenii, Gigi Becali a dezvăluit că salariul lui Matei Popa a fost dublat. Din sezonul viitor, dacă acesta va rămâne în poarta campioanei, salariul său va fi chiar triplat.  

Gigi Becali i-a dublat salariul lui Matei Popa, după FCSB – Botoșani 2-1 

Gigi Becali a transmis că titularizarea lui Matei Popa reprezintă un plus pentru FCSB, deoarece nu trebuie să mai evolueze cu un jucător under în atac. Patronul campioanei a subliniat că tânărul portar a avut o paradă de excepție la șutul expediat de Sebastian Mailat, în repriza secundă. 

„Contează mult asta (n.r. că e Popa, under, în poartă). Toma, nu zic, săracul aleargă, dar trebuie altceva la fotbal. Acum extremele noastre, Miculescu și Cisotti, sunt cele mai bune, poate doar Baiaram, dar el nu face faza defensivă. 

Stai să vezi mare pierdere, că acum vine și Dawa, nu are nimic nici Cisotti, nici Thiam. Ce să facem și noi? Trăgeau de timp, Cisotti nimic nu are. Toată echipa, nu poți să spui doar de Thiam că a dat gol, și Cisotti, și Miculescu. 

Nu mai spun de ăsta, fundașul central, Andre Duarte. Nu mai spun portarul, el a salvat golul ăsta (n.r. la Mailat). I s-a mărit puțin (n.r. salariul lui Popa), doar puțin, adică i s-a dublat, dar cu promisiunea că i-l triplăm la anul, dacă rămâne în poartă”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoșani 2-1. 

Matei Popa l-a înlocuit pe Ștefan Târnovanu în poarta FCSB-ului. Tânărul goalkeeper, care este fiul lui Marius Popa, antrenorul cu portarii, a debutat pentru roș-albaștri în etapa trecută. El a fost în poarta campioanei la victoria cu Csikszereda, scor 1-0.

