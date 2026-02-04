Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Gata, s-a rezolvat!" Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB

“Gata, s-a rezolvat!” Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB

Radu Constantin Publicat: 4 februarie 2026, 21:12

Comentarii
Gata, s-a rezolvat! Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB

Gigi Becali, în timpul unui interviu/ AntenaSport

FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la care a activat era tot din România. Gigi Becali anunţase că e nevoit să intervină în Parlament, pentru a rezolva cât mai repede această anomalie.

Situația s-a soluționat mai rapid decât se așteptau chiar și oficialii roș-albaștrilor, iar Joao Paulo poate debuta în meciul cu FC Botoșani. Informaţia a fost confirmată chiar de Gigi Becali.

„S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Observator
Meseria despre care mulți spun că e "doar pentru bărbați" i-a schimbat viața Mihaelei. Acum țintește Mondialul
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
23:19
“Acolo s-a decis meciul” Reacţia lui Rafa Benitez după ce a fost învins iar de Răzvan Lucescu
23:11
Ianis Zicu, la pământ după eșecul cu Dinamo. Marea nemulțumire a tehnicianului de la Farul
23:06
LIVE SCOREInter – Torino 2-1. Cristi Chivu forțează prezența în semifinalele Cupei Italiei
23:03
Kopic l-a lăudat pe Alibec după victoria “câinilor” cu Farul! Ce a spus de presupusele tensiuni cu constănţenii
22:56
A fost crescut de Gică Hagi, dar l-a bătut. Alex Pop: “E un sentiment aparte când marchezi contra fostelor echipe”
22:44
Alexandru Musi a spus ce a făcut diferența pe teren, în Farul – Dinamo 2-3
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri” 4 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 5 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 6 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România!
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”