"Gata, s-a rezolvat!" Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB - Antena Sport

FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală.
Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la care a activat era tot din România. Gigi Becali anunţase că e nevoit să intervină în Parlament, pentru a rezolva cât mai repede această anomalie.
Situația s-a soluționat mai rapid decât se așteptau chiar și oficialii roș-albaștrilor, iar Joao Paulo poate debuta în meciul cu FC Botoșani. Informaţia a fost confirmată chiar de Gigi Becali.
„S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.
