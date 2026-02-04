"Gata, s-a rezolvat!" Gigi Becali, anunţ despre ultimul transfer la FCSB - Antena Sport

FCSB l-a transferat definitiv de la Oțelul Galați pe Joao Paulo, iar mijlocașul defensiv a fost prezentat oficial de campioana României în cursul zilei de luni, după ce a efectuat vizita medicală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totuşi, fotbalistul nu avea voie să joace pentru FCSB deoarce avea nevoie de un nou permis de muncă, chiar dacă ultima echipă la care a activat era tot din România. Gigi Becali anunţase că e nevoit să intervină în Parlament, pentru a rezolva cât mai repede această anomalie.

Situația s-a soluționat mai rapid decât se așteptau chiar și oficialii roș-albaștrilor, iar Joao Paulo poate debuta în meciul cu FC Botoșani. Informaţia a fost confirmată chiar de Gigi Becali.

„S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a declarat Gigi Becali pentru gsp.ro.