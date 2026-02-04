Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a fost aproape să se despartă de Dinamo București în această iarnă, dar nu el a fost cel mai dorit jucător care ar fi putut părăsi echipa antrenată de Zeljko Kopic.

Un alt fotbalist din tabăra „câinilor” a primit nu mai puțin de nouă oferte pentru a pleca din Ștefan cel Mare, însă acesta a luat decizia de a rămâne să se lupte pentru un post de titular.

Stipe Perica, asaltat de oferte în această iarnă

Stipe Perica a făcut un sezon modest până acum la Dinamo București, iar multă lume s-ar fi așteptat ca atacantul croat să plece din Ștefan cel Mare în această perioadă de transferuri.

Potrivit fanatik.ro, la adresa vârfului au ajuns nu mai puțin de nouă oferte, însă acesta a decis să le refuze pe toate, în speranța că se va putea impune în primul 11.

Mantova și Virtus Entella din Serie B, AD Ceuta din Segunda Division, două echipe din prima ligă din Cipru, una din Grecia, o echipă din liga a doua a Poloniei, însă care se luptă la promovare, una din Coreea de Sud și alta din Uzbekistan, au fost cele care l-au ofertat pe Perica.