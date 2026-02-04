Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic

Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic

Daniel Işvanca Publicat: 4 februarie 2026, 16:42

Comentarii
Incredibil! Jucătorul lui Dinamo a refuzat 9 oferte și a decis să rămână sub comanda lui Zeljko Kopic

Jucătorii de la Dinamo București / SPORT PICTURES

Cătălin Cîrjan a fost aproape să se despartă de Dinamo București în această iarnă, dar nu el a fost cel mai dorit jucător care ar fi putut părăsi echipa antrenată de Zeljko Kopic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un alt fotbalist din tabăra „câinilor” a primit nu mai puțin de nouă oferte pentru a pleca din Ștefan cel Mare, însă acesta a luat decizia de a rămâne să se lupte pentru un post de titular.

Stipe Perica, asaltat de oferte în această iarnă

Stipe Perica a făcut un sezon modest până acum la Dinamo București, iar multă lume s-ar fi așteptat ca atacantul croat să plece din Ștefan cel Mare în această perioadă de transferuri.

Potrivit fanatik.ro, la adresa vârfului au ajuns nu mai puțin de nouă oferte, însă acesta a decis să le refuze pe toate, în speranța că se va putea impune în primul 11.

Mantova și Virtus Entella din Serie B, AD Ceuta din Segunda Division, două echipe din prima ligă din Cipru, una din Grecia, o echipă din liga a doua a Poloniei, însă care se luptă la promovare, una din Coreea de Sud și alta din Uzbekistan, au fost cele care l-au ofertat pe Perica.

Reclamă
Reclamă
  • 16 meciuri, 2 goluri și 2 assist-uri are Perica în acest sezon de Liga 1
  • 30 iunie 2027 este dată la care îi expiră contractul cu Dinamo
  • 550.000 de euro este cota de piață a acestuia
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Observator
Alimentele des consumate de români care îţi fac la fel de mult rău ca fumatul şi provoacă dependenţă
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
Fanatik.ro
Scandal total pe axa Premier League – Casa Albă. Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, atac frontal la adresa lui Donald Trump
17:32
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 4 februarie
17:30
FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet
17:14
Jaqueline Cristian, eliminare șocantă de la Transylvania Open! Românca, învinsă clar în 55 de minute
17:07
A decis să plece de la FCSB. Vrea să se transfere tot în Liga 1!
16:59
LIVE VIDEOOFI Creta – Levadiakos 1-1. Duel în semifinalele Cupei Greciei. Panathinaikos – PAOK e la 20:30
16:58
VIDEOA fost identificat! Decizia luată după ce suporterul lui Inter a aruncat cu o petardă către portarul lui Cremonese
Vezi toate știrile
1 Câţi copii are Marius Urzică de la Power Couple 2026. Detaliul mai puţin ştiut despre viaţa personală 2 Mihai Rotaru aduce un atacant la Universitata Craiova 3 Transfer la Dinamo. Contractul jucătorului a fost înregistrat la FRF 4 Momente copleșitoare: Cristi Manea a izbucnit în plâns și a fost consolat de coechipieri, după Hermannstadt – Rapid 0-3 5 Doliu la Inter. A murit la 39 de ani, soţia lui este o pictoriţă din România! 6 Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: “Suntem mândri”
Citește și
Cele mai citite
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”