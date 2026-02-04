Gigi Becali a primit răspunsul, după ce a anunţat că plăteşte 3 milioane de euro pentru transferul la FCSB: "Suntem mândri" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat în urmă cu câteva zile că este dispus să plătească până la 3 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguş. Patronul celor de la FCSB consideră că atacantul care a revenit în această iarnă la Gaziantep este mai bun fotbalist român la ora actuală şi îl vede jucând pe partea stângă.

Enrico Sposato, impresarul lui Denis Drăguş, a aflat despre interesul lui Gigi Becali pentru atacantul român şi a dezvăluit că este o onoare pentru jucător să aibă parte de astfel de aprecieri şi că acest lucru îl motivează pe Denis Drăguş.

Impresarul lui Denis Drăguş, prima reacţie după anunţul făcut de Gigi Becali: “Suntem gata să discutăm orice oportunitate”

Cu toate acestea, Drăguş tocmai a ajuns la Gaziantep în această carieră, echipă pentru care a avut prestaţii bune sezonul trecut şi speră să îşi relanseze cariera. Chiar dacă lucrurile se pot schimba rapid în fotbal, internaţionalul român este concentrat 100% în acest moment pe ce are de făcut în Turcia, dar agentul jucătorului este dispus să asculte orice ofertă care este în favoarea jucătorului său.

“Suntem mândri să auzim astfel de cuvinte de la o personalitate precum domnul Gigi Becali. Acest tip de apreciere este întotdeauna motivantă pentru Denis și îl face să se simtă bine.

În același timp, Denis tocmai s-a alăturat echipei Gaziantep și este pe deplin concentrat pe ceea ce se întâmplă acolo. Firește, în fotbal, situațiile pot evolua în timp, dar deocamdată prioritatea lui este să dea tot ce are mai bun pentru actualul său club.