Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB - Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”

Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori”

Viviana Moraru Publicat: 5 februarie 2026, 22:56

Comentarii
Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB – Botoșani 2-1: Eu sunt stăpân, restul slujitori”

Gigi Becali - Daniel Bîrligea / Colaj Hepta + Sport Pictures

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea, în meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul român a fost trimis în teren în repriza secundă, în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a decis să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, cel care a reușit să deschidă scorul în minutul 42. Vârful a fost schimbat în minutul 68, atunci când a fost trimis pe teren Joao Paulo.

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea în FCSB – Botoșani 2-1

Gigi Becali a dezvăluit că l-a preferat pe Mamadou Thiam deoarece este mai „valoros” decât Daniel Bîrligea. Patronul campioanei a subliniat că nu l-a pedepsit pe atacantul român, ci a preferat să-l titularizeze pe Thiam.

„(N.r. A fost pedeapsă?) Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse când ești la mijlocul campionatului, când ești în față. Noi nu avem timp de pedepse, e chestiune de valoare. E mai bun Thiam decât el. La echipa asta există un singur stăpân, restul slujitor. Nu spun angajat, e comunist. E slujitor, primești salariu, ce-ți spun să faci, aia faci. E în defavoarea ta dacă nu accepți. Cariera ta de fotbalist e 5-7 ani.

Ne-am propus să câștigăm campionatul, echipa are nevoie de Thiam. El n-a pierdut o minge. I-a zis MM că e puternic, trebuie un singur lucru să faci. Să nu pierzi mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. N-a pierdut mingea, nu a fost schimbat. Schimbările au fost forțate toate, doar Bîrligea, am considerat că îi biciuiește pe fundașii centrali”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoșani 2-1.

Reclamă
Reclamă

FCSB – Botoșani 2-1

Bucureştenii au dominat prima repriză a meciului de pe Arena Naţională şi portarul oaspeţilor, Anestis, a fost eroul echipei lui Grozavu. Acesta a parat şuturile lui Tănase (min. 4) şi Cisotti (min. 10), apoi a intervenit la şutul de la distanţă al lui Miculescu, în minutul 38. Vali Creţu a lovit transversala un minut mai târziu, iar gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 41, prin Mamadou Thiam. În partea secundă tot Anestis l-a blocat pe Olaru, în minutul 47, apoi a respins la Miculescu în minutul 58. Leo Grozavu a schimbat ofensiv în minutul 67 şi a venit şi golul oaspeţilor. 

Nou intratul Kovtalyuk a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 72, la centrarea lui Onfgenda, însă forcingul gazdelor a dat rezultate după numai trei minute, când Olaru i-a readus pe roş-albaştrii în avantaj, dintr-un assist oferit de Baba Alhassan. Finalul meciului s-a jucat pe contre, ambele echipe având şanse să înscrie, însă în cele din urmă FCSB – FC Botoşani a fost 2-1, iar echipa lui Charalambous este pe locul 10, cu 37 de puncte. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte. 

Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%Scădere drastică pe piața imobiliară față de 2025. Orașul cu cele mai scumpe locuințe, pe minus cu 27%
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
Observator
Dezvoltatorul care a dat țeapa imobiliară din sectorul 5 încă vinde apartamente. Păgubiții au mers peste notar
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că are o relație cu Lewis Hamilton, Kim Kardashian a fost surprinsă cu alt bărbat. E un fotbalist celebru
23:36
“Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
23:15
BREAKING NEWSDennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
23:12
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
23:09
VideoIftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
22:56
Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”
22:55
Leo Grozavu, redus la tăcere de FCSB: “Ce şanse are să ne agităm, ne agităm de pomană”
Vezi toate știrile
1 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 2 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 3 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 Daniel Pancu a anunțat în direct noul transfer al lui CFR Cluj. Jucătorul asociat cu FCSB semnează cu rivala 6 “Mititelu nu a avut nimic” Prima reacţie din partea Universităţii Craiova după decizia privind palmaresul
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer