Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB - Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea, în meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul român a fost trimis în teren în repriza secundă, în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti.

Gigi Becali a decis să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, cel care a reușit să deschidă scorul în minutul 42. Vârful a fost schimbat în minutul 68, atunci când a fost trimis pe teren Joao Paulo.

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea în FCSB – Botoșani 2-1

Gigi Becali a dezvăluit că l-a preferat pe Mamadou Thiam deoarece este mai „valoros” decât Daniel Bîrligea. Patronul campioanei a subliniat că nu l-a pedepsit pe atacantul român, ci a preferat să-l titularizeze pe Thiam.

„(N.r. A fost pedeapsă?) Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse când ești la mijlocul campionatului, când ești în față. Noi nu avem timp de pedepse, e chestiune de valoare. E mai bun Thiam decât el. La echipa asta există un singur stăpân, restul slujitor. Nu spun angajat, e comunist. E slujitor, primești salariu, ce-ți spun să faci, aia faci. E în defavoarea ta dacă nu accepți. Cariera ta de fotbalist e 5-7 ani.

Ne-am propus să câștigăm campionatul, echipa are nevoie de Thiam. El n-a pierdut o minge. I-a zis MM că e puternic, trebuie un singur lucru să faci. Să nu pierzi mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. N-a pierdut mingea, nu a fost schimbat. Schimbările au fost forțate toate, doar Bîrligea, am considerat că îi biciuiește pe fundașii centrali”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoșani 2-1.