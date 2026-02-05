Gigi Becali a spus de ce l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea, în FCSB - Botoșani 2-1: „Eu sunt stăpân, restul slujitori” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe banca de rezerve pe Daniel Bîrligea, în meciul câștigat de FCSB cu Botoșani, scor 2-1, în etapa a 25-a din Liga 1. Atacantul român a fost trimis în teren în repriza secundă, în minutul 68, în locul lui Juri Cisotti.
Gigi Becali a decis să-l titularizeze pe Mamadou Thiam, cel care a reușit să deschidă scorul în minutul 42. Vârful a fost schimbat în minutul 68, atunci când a fost trimis pe teren Joao Paulo.
Gigi Becali a dezvăluit motivul pentru care l-a lăsat pe bancă pe Daniel Bîrligea în FCSB – Botoșani 2-1
Gigi Becali a dezvăluit că l-a preferat pe Mamadou Thiam deoarece este mai „valoros” decât Daniel Bîrligea. Patronul campioanei a subliniat că nu l-a pedepsit pe atacantul român, ci a preferat să-l titularizeze pe Thiam.
„(N.r. A fost pedeapsă?) Nouă ne arde de pedepse la ora asta? Pedepse când ești la mijlocul campionatului, când ești în față. Noi nu avem timp de pedepse, e chestiune de valoare. E mai bun Thiam decât el. La echipa asta există un singur stăpân, restul slujitor. Nu spun angajat, e comunist. E slujitor, primești salariu, ce-ți spun să faci, aia faci. E în defavoarea ta dacă nu accepți. Cariera ta de fotbalist e 5-7 ani.
Ne-am propus să câștigăm campionatul, echipa are nevoie de Thiam. El n-a pierdut o minge. I-a zis MM că e puternic, trebuie un singur lucru să faci. Să nu pierzi mingea. Dacă pierzi mingea, îl enervezi pe patron. Și nu a pierdut-o. N-a pierdut mingea, nu a fost schimbat. Schimbările au fost forțate toate, doar Bîrligea, am considerat că îi biciuiește pe fundașii centrali”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FCSB – Botoșani 2-1.
FCSB – Botoșani 2-1
Bucureştenii au dominat prima repriză a meciului de pe Arena Naţională şi portarul oaspeţilor, Anestis, a fost eroul echipei lui Grozavu. Acesta a parat şuturile lui Tănase (min. 4) şi Cisotti (min. 10), apoi a intervenit la şutul de la distanţă al lui Miculescu, în minutul 38. Vali Creţu a lovit transversala un minut mai târziu, iar gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 41, prin Mamadou Thiam. În partea secundă tot Anestis l-a blocat pe Olaru, în minutul 47, apoi a respins la Miculescu în minutul 58. Leo Grozavu a schimbat ofensiv în minutul 67 şi a venit şi golul oaspeţilor.
Nou intratul Kovtalyuk a egalat cu o lovitură de cap, în minutul 72, la centrarea lui Onfgenda, însă forcingul gazdelor a dat rezultate după numai trei minute, când Olaru i-a readus pe roş-albaştrii în avantaj, dintr-un assist oferit de Baba Alhassan. Finalul meciului s-a jucat pe contre, ambele echipe având şanse să înscrie, însă în cele din urmă FCSB – FC Botoşani a fost 2-1, iar echipa lui Charalambous este pe locul 10, cu 37 de puncte. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.
- “Ne-am atins obiectivul!” Elias Charalambous încrezător în şansele FCSB pentru play-off. De ce nu a jucat Ngezana
- Dennis Politic a plecat de la FCSB! Anunțul făcut de campioana României
- Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
- Iftime: “Suntem cu apa până la gât!” De ce nu mai crede în play-off
- Darius Olaru rămâne cu picioarele pe pământ, după victoria cu Botoșani: „Ne-am făcut meciul singuri greu”