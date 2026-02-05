Sebastian Mailat, dezamăgit de înfrângerea cu FCSB: "Din păcate le-am dat noi avânt" - Antena Sport

Echipa bucureşteană FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Liga 1. Roş-albaştrii au ajuns la două puncte de ultimul loc de play-off, locul 6, ocupat chiar de FC Botoşani, care are 39 de puncte.
Sebastian Mailat crede că Botoşani le-a dat “avânt” bucureştenilor, care se apropie de un loc de play-off.
“Puteam face mai mult, am întâlnit o echipă campionă, din păcate le-am dat noi avânt. Trebuie să uităm repede acest meci, nu trebuie să stăm supăraţi. Trebuie să trecem peste, pentru că duminică vine un meci important. E important că am marcat, dar ne-am pierdut din încredere, nu mai suntem lucizi în atac. E un campionat plăcut, toate echipele suntem acolo, e un meci decisiv. Dacă câştigăm, avem şanse mari la play-off”, a spus Mailat, pentru Digi Sport.
